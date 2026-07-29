Javier Chicharito Hernandez Resmi Jadi Rekrutan Perdana Atletico Dallas Jelang Debut di USL Championship 2027

JawaPos.com - Mantan penyerang Manchester United Javier Hernandez dilaporkan telah resmi bergabung dengan klub Amerika Serikat, Atletico Dallas. Klub baru tersebut belum pernah sekalipun melakoni sebuah pertandingan.

Atletico Dallas baru didirikan pada November 2024, merupakan klub ekspansi anyar yang dijadwalkan untuk bergabung dengan USL Championship yang akan dimulai pada musim 2027. Itu kompetisi kasta kedua dalam piramida sepak bola Amerika Serikat.

Selain itu, ada empat tim baru yang akan bergabung dengan USL (United Soccer League) League One pada awal musim kompetisi yang baru, yaitu Louisville City FC, Phoenix Rising FC, Sacramento Republic FC, dan Tampa Bay Rowdie.

Klub asal Dallas tersebut akan berkompetisi di ajang Championship, dan persiapan kini tengah digencarkan menjelang pertandingan perdana. Proses perekrutan pemain dan staf baru dimulai tahun ini, dengan rencana mengadakan seleksi guna mencari pemain yang tepat untuk tim

Namun, mereka tidak perlu mengadakan seleksi untuk perekrutan pertama dalam sejarah klub, karena mereka mendatangkan sosok yang dikenal di seluruh dunia. Javier Hernandez, yang juga dikenal sebagai Chicharito, telah resmi bergabung dengan Atletico Dallas.

Pemain depan yang kini sudah berusia 38 tahun ini menjadi pemain pertama sekaligus satu-satunya di klub tersebut, mengawali kiprahnya dengan turut berkontribusi pada proyek jangka klub baru ini. Dia akan menjalani debut penuhnya di Texas pada Maret 2027 saat musim USL Championship dimulai.

Chicharito memiliki waktu delapan bulan untuk menyaksikan bagaimana tim dibangun dengan dirinya sebagai poros utama. Dia belum bermain untuk klub mana pun sejak kontraknya dengan klub Meksiko, Guadalajara, berakhir pada Desember tahun lalu.

Namun, mantan penyerang Real Madrid ini kini akan melanjutkan kariernya dengan mengambil sebuah kesempatan unik dengan klub baru.