AS Roma Jalin Negosiasi dengan Chelsea untuk Boyong Axel Disasi

Bek Chelsea Axel Disasi. (Chelsea FC)
JawaPos.com – Raksasa Serie A, AS Roma semakin aktif di bursa transfer musim panas ini setelah dilaporkan sedang menjalin komunikasi dengan Chelsea untuk mengakusisi bek tengah, Axel Disasi, namun harga EUR 20 juta menjadi hambatan berarti.
Bursa transfer tahun ini menjadi masa yang sangat menjengkelkan bagi pasukan Giallorossi. Meskipun berhasil lolos ke Liga Champions, mereka kerap kalah dalam persaingan harga untuk sejumlah pemain incarannya, padahal kesepakatan tampaknya sudah hampir tercapai.
Setelah kekecewaan akibat gagal mendapatkan winger West Ham United, Crysencio Summerville, yang justru bergabung dengan Al-Hilal, kini mereka kembali melakukan pembicaraan dengan klub Liga Inggris lainnya.
“Saat ini AS Roma sedang melakukan negosiasi dengan Chelsea maupun pihak yang mewakili Disasi untuk melihat apakah ada kemajuan lebih lanjut mengenai saga transfer,” tulis laporan media Prancis, Footmercato.
Pemain berusia 28 tahun itu menghabiskan enam bulan terakhir dengan status pinjaman di West Ham, sehingga ia pernah menjadi rekan setim Summerville saat mereka terdegradasi dari Liga Inggris musim 2025/2026.
Mengingat Chelsea membeli Disasi dari AS Monaco seharga EUR 45 juta pada musim panas 2023 lalu, mereka mematok harga EUR 20 juta untuk melepas sang pemain adalah hal paling masuk akal agar kerugian tidak terlalu mendalam bagi The Blues.
Harga yang ditentukan itu cukup masuk akal, mengingat kontrak yang berlaku hingga Juni 2029 mendatang, Giallorossi berharap bisa mendatangkannya dengan status pinjaman yang disertai opsi pembelian di akhir musim.
Tetapi negosiasinya belum mendapatkan kemaujian signifikan hingga sekarang. Chelsea sendiri sangat butuh dana segar di musim panas ini mengingat baru saja menggelontorkan GBP 117 juta untuk pembelian Morgan Rogers sehingga EUR 20 juta dari AS Roma sangat dibutuhkan.
Di sisi sang pemain akan sangat cocok bermain di bawah asuhan Gian Piero Gasperini, mengingat ia sempat sangat dekat untuk bergabung dengan Milan pada bulan Januari, namun kesepakatan tersebut batal terlaksana.
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