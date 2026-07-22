Jürgen Klopp Isyaratkan Kesepakatan Menuju Kursi Pelatih Kepala Timnas Jerman Segera Diumumkan

Jurgen Klopp (Bein Sports)
JawaPos.com – Jürgen Klopp mengonfirmasi bahwa dirinya sangat dekat untuk menjadi pelatih kepala baru tim nasional Jerman.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (22/7), Mantan pelatih Liverpool itu menyatakan pembicaraan dengan pihak terkait berjalan ke arah yang positif. Meski demikian, ia menegaskan masih ada sejumlah prosedur yang harus diselesaikan sebelum pengumuman resmi dilakukan.
Klopp disebut telah mencapai kesepakatan yang akan mempermudah proses kepergiannya dari Red Bull. Langkah tersebut dinilai menjadi perkembangan penting dalam proses negosiasi dengan Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB).
Apabila seluruh tahapan selesai, Klopp diperkirakan segera diumumkan sebagai pelatih baru tim nasional Jerman.
Pengalaman Klopp bersama Mainz, Borussia Dortmund, dan Liverpool menjadi alasan utama DFB menjadikannya kandidat terdepan.
Gaya permainan yang agresif serta kemampuannya membangun tim kompetitif dinilai sesuai dengan rencana pembaruan sepak bola Jerman. Kehadirannya diharapkan mampu membawa tim nasional kembali bersaing di level tertinggi.
Dalam proyek tersebut, Klopp juga dikabarkan akan memiliki kewenangan menentukan susunan staf pelatihnya. Sementara itu, Rudi Völler diproyeksikan tetap menjabat sebagai direktur olahraga untuk menjaga kesinambungan program tim nasional.
Hingga kini, proses negosiasi masih berlangsung dan pengumuman resmi diperkirakan akan dilakukan dalam waktu dekat.
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