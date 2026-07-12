Pelatih Baru Timnas Portugal Tak Pedulikan Kontroversi, Jorge Jesus Pertahankan Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo tetap jadi andalan Portugal. (Bein Sports)
JawaPos.com - Jorge Jesus telah resmi ditunjuk sebagai pelatih baru tim nasional Portugal. Jesus menegaskan bahwa dia masih memberi tempat bagi Cristiano Ronaldo di skuadnya.
Meski, CR7—julukan Ronaldo—sudah memutuskan pensiun dari timnas.
"Saya belum berbicara dengan Cris. Dia tidak akan pernah menjadi masalah bagi tim nasional atau bagi saya," kata Jesus seperti dikutip ESPN.
"Mengenai kontroversi, setiap orang berhak atas pendapatnya sendiri."
"Ketika saatnya tiba untuk membuat keputusan, saya akan berbicara dengan Cris dan dengan semua orang secara individual. Cris adalah simbol Portugal. Dia akan tercatat dalam sejarah."
"Sungguh menyenangkan bekerja dengannya. Dia sangat mudah diajak bekerja sama," papar pelatih 71 tahun itu.
Jesus tak peduli dengan usia Ronaldo yang kini sudah 41 tahun.
"Usia tidak masalah. Lihatlah Cris. Di bawah saya, dia biasa menempuh jarak 8 kilometer per pertandingan, mencapai kecepatan di atas 25 km per jam. Dia bermain ketika saya merasa perlu. Terkadang saya bahkan tidak akan memasukkannya ke bangku cadangan," tandasnya.
"Lagi pula, saya sudah melatih dua [Ronaldo di Al Nassr dan Neymar di Al Hilal] dari tiga pemain terbaik di dunia, tetapi saya tidak akan mengejar yang ketiga [Lionel Messi]," timpalnya.
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