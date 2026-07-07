Ikhsan Fandi Resmi Pindah ke Liga Jepang, Thespa Gunma Rekrut Penyerang Timnas Singapura dari BG Pathum

JawaPos.com - Striker andalan Timnas Singapura, Ikhsan Fandi, resmi memulai babak baru dalam perjalanan kariernya.

Penyerang berusia 27 tahun itu dipastikan bergabung dengan klub Jepang, Thespa Gunma, yang saat ini berlaga di J-League 3.

Kepastian transfer tersebut diumumkan setelah Ikhsan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun yang akan mengikatnya hingga Juni 2028.

Kepindahan ini sekaligus mengakhiri kebersamaannya bersama klub Thailand, BG Pathum United, yang telah menjadi rumahnya selama beberapa musim terakhir.

Bergabung dengan Thespa Gunma menjadi tantangan baru bagi Ikhsan setelah sebelumnya sukses meniti karier di kompetisi Thailand.

Meski akan bermain di kasta ketiga Liga Jepang, kompetisi tersebut dikenal memiliki atmosfer yang kompetitif dan menjadi tempat berkembangnya banyak pemain muda maupun pemain berpengalaman.

Selama membela BG Pathum United sejak 2022, Ikhsan menunjukkan performa yang cukup konsisten.

Ia mencatatkan 100 penampilan di berbagai kompetisi dan berhasil mengoleksi 50 gol. Catatan tersebut menjadikannya salah satu pemain asing Asia Tenggara yang cukup menonjol di Thai League.