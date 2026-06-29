Profil Mirisola, Penyerang KRC Genk Berdarah Indonesia yang Berpeluang Bela Tim Garuda

Mirisola, penyerang berusia 19 tahun berdarah Indonesia menjadi bagian dari skuad utama KRC Genk. (Istimewa)
JawaPos.com - Harapan publik untuk melihat semakin banyak pemain keturunan memperkuat Timnas Indonesia kembali muncul. Kali ini, perhatian mengarah kepada Mirisola, penyerang berusia 19 tahun yang saat ini menjadi bagian dari skuad utama KRC Genk, salah satu klub papan atas Belgia.
Nama Mirisola mulai diperbincangkan karena dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Yogyakarta. Informasi tersebut memunculkan spekulasi bahwa pemain muda itu berpeluang membela Timnas Indonesia apabila memenuhi seluruh persyaratan.
Meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun pihak pemain terkait kemungkinan proses naturalisasi, kabar tersebut sudah cukup menarik perhatian para pendukung Garuda. Terlebih, Indonesia memang terus membuka peluang bagi pemain keturunan yang memiliki kualitas untuk memperkuat skuad nasional.
Di level klub, perkembangan Mirisola juga terbilang menjanjikan. KRC Genk menunjukkan kepercayaan besar dengan memberikan kontrak baru yang berlaku hingga 30 Juni 2030. Keputusan tersebut menjadi sinyal bahwa klub melihat potensi besar dalam diri sang penyerang untuk berkembang di masa depan.
Tak hanya mendapatkan kontrak jangka panjang, Mirisola juga mulai memperoleh kesempatan tampil bersama tim utama. Pengalaman bermain di kasta tertinggi Liga Belgia menjadi modal penting bagi pemain muda untuk meningkatkan kualitas permainan, apalagi kompetisi tersebut dikenal sebagai salah satu liga terbaik dalam mengembangkan talenta muda di Eropa.
Selain tampil di kompetisi domestik, Mirisola juga mulai merasakan atmosfer pertandingan Eropa bersama klubnya. Pengalaman seperti ini tentu menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki banyak pemain seusianya.
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Apabila suatu saat memilih membela Timnas Indonesia, persaingan di lini depan dipastikan akan semakin menarik. Saat ini, posisi penyerang sudah dihuni sejumlah nama yang tampil cukup konsisten, termasuk Ole Romeny yang digadang-gadang menjadi salah satu andalan Garuda dalam beberapa tahun ke depan.
Kehadiran Mirisola nantinya bukan hanya soal menciptakan persaingan, tetapi juga menambah variasi pilihan bagi pelatih dalam menyusun komposisi lini serang. Persaingan yang sehat biasanya akan berdampak positif terhadap peningkatan performa setiap pemain.
Namun demikian, semua kemungkinan tersebut masih sebatas potensi. Belum ada proses resmi maupun keputusan dari Mirisola mengenai masa depan internasionalnya. Karena itu, publik masih harus menunggu perkembangan lebih lanjut terkait peluang sang pemain memperkuat Timnas Indonesia.
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