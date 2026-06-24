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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 25 Juni 2026 | 06.53 WIB

Norwegia dan Palestina: Dari Perjanjian Oslo hingga Dukungan Suporter di Stadion Sepak Bola

suporter Norwegia dukung Palestina. (Istimewa) - Image

suporter Norwegia dukung Palestina. (Istimewa)

JawaPos.com - Dukungan sejumlah suporter Norwegia terhadap Palestina kembali menjadi perhatian publik sepak bola. Sebelum ramai berbagai aksi solidaritas yang muncul di sejumlah stadion Eropa belakangan ini, fans tim nasional Norwegia sudah lebih dulu menunjukkan dukungan mereka kepada Palestina saat laga Kualifikasi Piala Dunia zona Eropa menghadapi Israel beberapa waktu lalu.

Dalam pertandingan tersebut, berbagai simbol dukungan terhadap Palestina terlihat di sekitar stadion maupun di tribun penonton. Sejumlah suporter membentangkan bendera Palestina sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina.

Aksi tersebut mendapat perhatian luas dan menuai apresiasi dari banyak penggemar sepak bola dari berbagai negara. Dukungan yang ditunjukkan suporter Norwegia sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba.

Sikap tersebut sejalan dengan kebijakan luar negeri Norwegia yang selama bertahun-tahun dikenal mendukung solusi dua negara dan hak rakyat Palestina untuk memiliki negara yang merdeka dan berdaulat.

Di tengah sorotan terhadap aksi solidaritas di tribun, pertandingan itu sendiri berakhir dengan kemenangan telak Norwegia atas Israel. Tim tuan rumah tampil dominan dan menang dengan skor 5-0.

Hasil pertandingan tersebut semakin memperkuat perhatian publik terhadap laga yang tidak hanya menghadirkan persaingan di atas lapangan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sepak bola kerap menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan solidaritas terhadap isu-isu yang berkembang di dunia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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