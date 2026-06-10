Lawan Tiongkok, Timnas Thailand Turunkan Skuad Tertua Sepanjang Sejarah di Laga Resmi FIFA

JawaPos.com - Timnas Thailand kembali mencatatkan rekor unik di level internasional. Pada pertandingan melawan China dalam laga resmi FIFA, tim berjuluk Gajah Perang itu menurunkan susunan pemain dengan rata-rata usia mencapai 31,8 tahun.

Angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam sejarah Timnas Thailand untuk kategori starting XI pada pertandingan resmi FIFA. Rekor ini sekaligus melampaui catatan sebelumnya 30,5 tahun saat Thailand menghadapi Singapura pada November 2025.

Menariknya, sejumlah pemain senior masih menjadi andalan dalam skuad Thailand. Nama-nama berpengalaman seperti Teerasil Dangda, Sarach Yooyen, hingga Natphong Sairiya kembali dipercaya tampil sejak menit pertama.

Teerasil Dangda yang kini berusia 38 tahun menjadi pemain tertua dalam susunan starter Thailand saat menghadapi China. Striker legendaris tersebut tetap mendapatkan kepercayaan berkat pengalaman dan kontribusinya yang masih dianggap penting bagi tim.

Selain Teerasil, terdapat beberapa pemain yang sudah memasuki usia kepala tiga seperti Sarach Yooyen (34 tahun), Natphong Sairiya (34 tahun), Suphanan Burirat (32 tahun), Manuel Tom Biers (32 tahun), Suphanat Burirak (32 tahun), serta Thitipan Puangjan (32 tahun).

Sementara itu, pemain termuda dalam susunan starter adalah Teeraphakorn Pheapphimay yang baru berusia 23 tahun. Kehadirannya menjadi pengecualian di tengah dominasi pemain senior dalam skuad utama Thailand.

Susunan pemain starter Thailand saat menghadapi China Suphanan Burirat (32 tahun)

Narubodin Weerawatnodom (31 tahun)

Natphong Sairiya (34 tahun)

Manuel Tom Biers (32 tahun)

Kritsada Kaman (27 tahun)

Suphanat Burirak (32 tahun)

Sarach Yooyen (34 tahun)

Weerathep Pompan (29 tahun)

Thitipan Puangjan (32 tahun)

Teerasil Dangda (38 tahun)

Teeraphakorn Pheapphimay (23 tahun)

Rekor ini menunjukkan bahwa Thailand masih mengandalkan banyak pemain berpengalaman dalam menghadapi pertandingan penting. Namun di sisi lain, data tersebut juga memunculkan pembahasan mengenai regenerasi skuad yang mulai menjadi tantangan bagi sepak bola Thailand dalam beberapa tahun ke depan.