Profil Port FC! Klub Baru Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya, Langganan AFC Champions League

JawaPos.com — Port FC merupakan salah satu klub paling bersejarah di Thailand yang bermarkas di Bangkok dan rutin tampil di kompetisi elite Asia seperti AFC Cup serta AFC Champions League. Klub berjuluk The Port Lions itu kini menjadi pelabuhan baru bagi Bruno Moreira setelah kapten Persebaya Surabaya tersebut resmi diumumkan sebagai rekrutan anyar untuk musim 2026/2027 pada Rabu (3/6/2026).

Kepindahan Bruno Moreira menandai berakhirnya perjalanan empat musim sang winger Brasil bersama Persebaya Surabaya.

Pemain berusia 27 tahun itu memilih melanjutkan karier di Liga Thailand bersama salah satu klub papan atas yang memiliki sejarah panjang dan ambisi besar di level Asia.

Mengapa Port FC Disebut Salah Satu Klub Paling Bersejarah di Thailand? Port FC atau Port Football Club merupakan klub profesional yang berbasis di distrik Khlong Toei, Bangkok, Thailand.

Klub ini berdiri sejak 1967 dan menjadi salah satu tim tertua yang masih aktif berkompetisi di level tertinggi sepak bola Thailand hingga saat ini.

Julukan The Port Lions atau Singa Pelabuhan melekat kuat pada identitas klub tersebut.

Port FC memainkan laga kandang di Stadion PAT yang memiliki kapasitas hingga 12.000 penonton dan dikenal memiliki basis suporter fanatik yang selalu memenuhi stadion dalam laga-laga penting.

Selama hampir enam dekade perjalanan klub, Port FC berhasil membangun reputasi sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola Thailand.