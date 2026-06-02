Legenda Samurai Blue Resmi Pensiun Dari Tim Nasional! Jepang Beri Perpisahan Istimewa untuk Maya Yoshida

JawaPos.com - Tim Nasional Jepang memberikan penghormatan khusus kepada salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah mereka, Maya Yoshida.

Bek veteran berusia 37 tahun itu resmi menutup perjalanan panjangnya bersama Samurai Blue melalui sebuah momen perpisahan yang penuh makna dalam laga persahabatan melawan Islandia.

Keputusan Jepang untuk memberikan laga perpisahan kepada Yoshida mendapat apresiasi luas dari pecinta sepak bola.

Pasalnya, meski namanya masih bisa saja dimasukkan ke skuad Piala Dunia 2026 sebagai bentuk penghormatan, staf pelatih memilih memaksimalkan slot pemain untuk kebutuhan teknis tim.

Alih-alih membawa Yoshida ke turnamen hanya demi seremoni, Federasi Sepak Bola Jepang menyiapkan cara yang dianggap lebih tepat. Sang mantan kapten diberikan kesempatan tampil sebagai starter dalam laga uji coba melawan Islandia, yang sekaligus menjadi penampilan terakhirnya bersama tim nasional.

Dalam pertandingan tersebut, Yoshida hanya bermain selama 12 menit. Namun, momen ketika ia meninggalkan lapangan menjadi sorotan utama.

Para pemain Jepang dan Islandia membentuk koridor kehormatan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi panjang yang telah diberikan bek tengah tersebut selama lebih dari satu dekade.

Suasana haru terlihat menyelimuti stadion ketika Yoshida berjalan keluar lapangan. Para pendukung memberikan tepuk tangan panjang sebagai ungkapan terima kasih atas kontribusinya bagi sepak bola Jepang.