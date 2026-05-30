Dimas Choirul
Sabtu, 30 Mei 2026 | 23.34 WIB

Sasar Kaum Urban Jakarta, Brand Asal Jepang Buka Toko ke-78 di Plaza Indonesia

Jenama pakaian global asal Jepang, mengumumkan pembukaan toko ke-78 di Indonesia, di pusat perbelanjaan Plaza Indonesia, Jakarta, yang secara resmi buka pada 27 Mei 2026. (Istimewa)

JawaPos.com – Jenama pakaian global asal Jepang, UNIQLO, mengumumkan pembukaan toko ke-78 di Indonesia, di pusat perbelanjaan Plaza Indonesia, Jakarta, pada 27 Mei 2026. 

Dengan luas area 1.415 meter persegi, Plaza Indonesia menjadi salah satu lokasi paling strategis bagi UNIQLO untuk menjangkau kaum urban Jakarta.

COO PT Fast Retailing Indonesia (UNIQLO Indonesia) Ryohei Sato, mengatakan kehadiran UNIQLO di Plaza Indonesia menjadi salah satu capaian penting bagi kami untuk terus menghadirkan LifeWear Made For All, pakaian UNIQLO yang diciptakan untuk semua orang. 

"Kami membuat pakaian yang melampaui semua kategori dan kelompok sosial. Pakaian kami sederhana dan esensial namun universal, sehingga orang dapat dengan bebas memadukannya dengan gaya unik mereka sendiri, dengan cara apa pun yang mereka pilih, setiap hari sepanjang tahun. Kami percaya bahwa setiap orang dapat memperoleh manfaat dari pakaian sederhana yang dirancang dengan baik,” katanya melalui siaran pers, dikutip Sabtu (30/5).

Plaza Indonesia memiliki relevansi yang kuat dengan filosofi LifeWear Made for All dari UNIQLO, tanpa melihat perbedaan usia, gender, dan juga kalangan tanpa terkecuali, melalui produk LifeWear Masterpiece yang ikonik seperti AIRism, UV Protection yang sangat cocok untuk iklim Indonesia, yang tidak hanya ada di koleksi innerwear, tapi juga diintegrasikan pada berbagai lini seperti T-shirt, outerwear, juga koleksi bawahan. 

Tidak hanya itu koleksi Masterpiece lainnya seperti berbagai T-shirt, Knit, Linen, dan lainnya adalah koleksi yang esensial, versatile, dan berkualitas tinggi sehingga relevan untuk digunakan di keseharian setiap orang, dan mudah dipadupadankan sesuai gaya masing-masing. Hadirnya LifeWear yang dibuat untuk semua orang tentunya akan menambah antusiasme serta melengkapi pilihan pelanggan di Plaza Indonesia. 

Kolaborasi Spesial Khusus UNIQLO Plaza Indonesia

Sejalan dengan semangat sustainability serta menjadi upaya untuk meningkatkan kesadaran akan circular fashion pada masyarakat, pada momen spesial ini UNIQLO juga menghadirkan kolaborasi bersama sekolah mode ESMOD Jakarta. 

Melalui kolaborasi bertajuk REMAKE PROJECT with ESMOD Jakarta, akan dihadirkan 16 koleksi hasil upcycle dari mahasiswa ESMOD, yang merupakan interpretasi baru dari pakaian donasi UNIQLO menjadi karya fashion kontemporer melalui kreativitas para mahasiswa ESMOD Jakarta. 

Dibuat dari pakaian donasi tidak layak pakai melalui inisiatif RE.UNIQLO, setiap karya dibuat untuk memperpanjang umur pakaian sekaligus merayakan kreativitas, craftmanship, dan circular fashion. Koleksi yang dibuat dipadukan dengan produk LifeWear UNIQLO, sehingga memberikan inspirasi dari evolusi pakaian timeless melalui inovasi dan desain.

