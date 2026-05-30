Marquinhos Waspada Bola Mati Arsenal Saat Hadapi PSG di Final Liga Champions

JawaPos.com - Marquinhos mewaspadai kekuatan set piece Arsenal saat menghadapi Paris Saint-Germain (PSG) di final Liga Champions. Laga tersebut bakal dimainkan di Ferenc Puskas Stadium, Sabtu (30/5) pukul 23.00 WIB.

Set piece atau situasi bola mati memang menjadi salah satu kekuatan Arsenal di musim ini hingga mereka menjuarai Liga Inggris. Namun, Marquinhos mengatakan bahwa PSG sudah mengantisipasinya.

"Kami telah melatihnya. Kami sudah beberapa kali menghadapinya. Kami tahu betapa sulitnya menghadapi tim Arsenal ini. Anda tidak tahu persis bagaimana jalannya pertandingan, jadi Anda harus siap untuk segalanya. Setiap tim yang Anda hadapi, akan selalu ada momen-momen di mana mereka menimbulkan masalah bagi Anda. Anda hanya perlu beradaptasi [dalam hal] bagaimana bertahan, bagaimana menyerang, bagaimana menimbulkan masalah," kata Marquinhos saat jumpa pers yang dikutip laman UEFA, Sabtu (30/5).

PSG tidak melakukan persiapan khusus untuk menghadapi Arsenal seperti laga final tahun lalu. Meskipun demikian, Marquinhos tetap mengakui adanya tekanan dan berusaha untuk mengatasinya sebaik mungkin.

"Masih ada emosi yang sama dalam persiapan, meskipun Anda sudah pernah mengalaminya. Ini adalah pertandingan tersulit, dengan semua hal yang menyertainya. [Ini tentang] bagaimana kita mengelola itu dan masalah tekanan, bagaimana Anda menghadapinya. Tidak ada yang berubah, kami bekerja seperti yang telah kami lakukan sebelumnya. Begitulah cara kami mempersiapkan diri," terang Marquinhos.

Kapten PSG tersebut sangat termotivasi untuk mengalahkan Arsenal di laga final nanti. Apalagi, PSG adalah tim juara bertahan Liga Champions dan ingin kembali merasakan kesuksesan mengangkat gelar Si Kuping Besar.

"Sangat penting untuk selalu termotivasi. Sekali lagi, di babak ini, kami telah menunjukkannya. Ini adalah momen-momen penting. Begitu Anda memenangkannya - begitu Anda merasakan kesuksesan itu - Anda memiliki keinginan yang besar untuk mengalaminya kembali. Emosi, perasaan di ruang ganti; kami adalah pesaing. Kami harus lapar akan kemenangan," imbuh Marquinhos.

Keberadaan Khvicha Kvaratskhelia dan Ousmane Dembele diyakini Marquinhos menjadi kekuatan PSG di lini depan. Bek timnas Brasil tersebut sangat percaya dengan para pemain lainnya juga bisa memberikan ancaman kepada Arsenal.