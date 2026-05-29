Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 30 Mei 2026 | 00.26 WIB

Prediksi Susunan Pemain PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026, Duel Penentu Raja Baru Eropa!

Duel PSG vs Arsenal di final Liga Champions 2025/2026 diprediksi berlangsung ketat dengan kekuatan seimbang di semua lini. (Arsenal)

JawaPos.com — Final Liga Champions 2025/2026 mempertemukan Paris Saint-Germain melawan Arsenal di Puskas Arena, Budapest, dalam laga yang diprediksi berlangsung panas dan penuh tekanan. Kedua tim datang dengan performa luar biasa sepanjang musim sehingga duel ini disebut sebagai salah satu final paling seimbang dalam beberapa tahun terakhir.

PSG berstatus juara bertahan Liga Champions sekaligus kampiun Ligue 1 Prancis musim ini.

Sementara Arsenal datang dengan mental tinggi setelah sukses mengakhiri puasa gelar Premier League selama 22 tahun bersama pelatih Mikel Arteta.

Bagaimana Rekor Pertemuan PSG vs Arsenal?

Pertemuan antara PSG dan Arsenal dalam beberapa musim terakhir selalu menghadirkan pertandingan ketat dengan intensitas tinggi.

Kedua tim sama-sama mengandalkan permainan menyerang sehingga duel mereka kerap menghasilkan banyak peluang berbahaya.

Dalam lima pertemuan terakhir, Arsenal meraih dua kemenangan, PSG mencatat dua kemenangan, dan satu laga lainnya berakhir imbang.

Statistik tersebut menunjukkan kekuatan kedua tim relatif seimbang menjelang partai final Liga Champions musim ini.

PSG unggul dalam dua pertemuan terakhir saat menyingkirkan Arsenal pada semifinal Liga Champions musim lalu.

Namun Arsenal sempat membalas lewat kemenangan 2-0 pada fase grup Liga Champions 2024/2025 yang menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan diri skuad London Utara.

