Iran Pastikan Tampil di Piala Dunia 2026 Jika Kekhawatiran Keamanan Mereka Dipenuhi Bersama Tuan Rumah

JawaPos.com – Federasi sepak bola Iran memastikan tim nasional putra mereka akan tetap berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026.

Namun, Iran meminta tuan rumah bersama, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, menyetujui sejumlah persyaratan di tengah situasi konflik Timur Tengah yang masih berlangsung.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Minggu (10/5), Permintaan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya ketidakpastian terkait kehadiran Iran pada turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut.

Ketidakpastian mengenai partisipasi Iran mencuat sejak konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel meningkat pada awal tahun ini. Situasi politik dan keamanan membuat kekhawatiran muncul mengenai perlakuan terhadap delegasi Iran selama penyelenggaraan Piala Dunia.

Meski demikian, federasi sepak bola Iran menegaskan bahwa negaranya tetap berkomitmen mengikuti turnamen tanpa meninggalkan prinsip nasional mereka.

Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, menyebut negaranya memiliki sepuluh syarat sebelum menghadiri Piala Dunia 2026.

Salah satu tuntutan utama adalah jaminan pemberian visa bagi seluruh pemain, staf pelatih, dan delegasi tim nasional Iran. Selain itu, Iran juga meminta penghormatan terhadap simbol negara, termasuk bendera dan lagu kebangsaan selama turnamen berlangsung.

Iran turut menuntut jaminan keamanan tinggi bagi tim nasional selama berada di negara tuan rumah. Federasi meminta perlindungan maksimal di bandara, hotel, hingga rute perjalanan menuju stadion pertandingan.

Permintaan tersebut dinilai penting mengingat situasi geopolitik yang melibatkan Iran masih memanas di kawasan Timur Tengah.