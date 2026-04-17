17 April 2026, 23.28 WIB

Ollie Watkins Senang Bisa Cetak 100 Gol untuk Aston Villa

Ollie Watkins setelah cetak gol ke gawang Bologna. (Dok. Aston Villa)

JawaPos.com - Penyerang Aston Villa Ollie Watkins mengaku beruntung bisa mencetak 100 gol untuk timnya, di mana gol ketiga digitnya tercipta ke gawang Bologna pada leg kedua perempat final Liga Europa 2025/2026, Jumat dini hari WIB.

Pada pertandingan yang digelar di Stadion Villa Park, Birmingham, itu, Watkins melesakkan gol pertama untuk membawa timnya menang 4-0 dan melaju ke semifinal.

"Saya sangat beruntung bisa berada di sini dan mencetak begitu banyak gol untuk klub ini. Ini luar biasa, pencapaian hebat yang pasti akan selalu saya kenang," ujar Watkins dikutip dari laman resmi Aston Villa.

Pesepak bola berusia 30 tahun itu senang dengan torehan golnya, tetapi bagi dia yang terpenting adalah kejayaan tim.

Menurut Watkins, dia dan rekan-rekannya terus bekerja keras untuk memberikan yang terbaik, seperti yang mereka lakukan pada musim ini.

Pada 2025/2026, Aston Villa lolos ke semifinal Liga Europa dan masih terus bertarung untuk memperebutkan zona Liga Champions di Liga Inggris.

"Kami menjalani pertandingan satu per satu, percaya pada rencana permainan pelatih, dan melangkah dari situ," katanya.

Berdasarkan catatan dari Transfermarkt, Watkins didatangkan Aston Villa pada awal musim 2020/2021 dari Brentford. Sejak saat itu, pemain asal Inggris tersebut sudah menorehkan 100 gol serta 44 assist dari 269 pertandingan untuk Aston Villa di semua kompetisi.

Dia turut membantu timnya masuk ke zona Liga Champions UEFA untuk musim 2024/2025 dan membawa The Villans melaju hingga ke babak perempat final meski harus kalah dari Paris Saint-Germain dengan agregat 4-5.

Artikel Terkait
Singkirkan Bologna, Ollie Watkins Prediksi Aston Villa vs Nottingham Forest di Semifinal Liga Europa Bakal Sulit - Image
Sepak Bola Dunia

Singkirkan Bologna, Ollie Watkins Prediksi Aston Villa vs Nottingham Forest di Semifinal Liga Europa Bakal Sulit

17 April 2026, 22.41 WIB

Aston Villa Lolos Semifinal Liga Europa Usai Gilas Bologna, Unai Emery Tetap Fokus ke Liga Inggris - Image
Sepak Bola Dunia

Aston Villa Lolos Semifinal Liga Europa Usai Gilas Bologna, Unai Emery Tetap Fokus ke Liga Inggris

17 April 2026, 20.35 WIB

Aston Villa Perkasa di Kandang Bologna, Freiburg Setengah Langkah ke Semifinal Liga Europa UEFA - Image
Sepak Bola Dunia

Aston Villa Perkasa di Kandang Bologna, Freiburg Setengah Langkah ke Semifinal Liga Europa UEFA

11 April 2026, 23.47 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

5

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

6

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

7

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

8

Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang

9

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

10

Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

