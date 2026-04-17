Ollie Watkins Senang Bisa Cetak 100 Gol untuk Aston Villa

JawaPos.com - Penyerang Aston Villa Ollie Watkins mengaku beruntung bisa mencetak 100 gol untuk timnya, di mana gol ketiga digitnya tercipta ke gawang Bologna pada leg kedua perempat final Liga Europa 2025/2026, Jumat dini hari WIB.

Pada pertandingan yang digelar di Stadion Villa Park, Birmingham, itu, Watkins melesakkan gol pertama untuk membawa timnya menang 4-0 dan melaju ke semifinal.

"Saya sangat beruntung bisa berada di sini dan mencetak begitu banyak gol untuk klub ini. Ini luar biasa, pencapaian hebat yang pasti akan selalu saya kenang," ujar Watkins dikutip dari laman resmi Aston Villa.

Pesepak bola berusia 30 tahun itu senang dengan torehan golnya, tetapi bagi dia yang terpenting adalah kejayaan tim.

Menurut Watkins, dia dan rekan-rekannya terus bekerja keras untuk memberikan yang terbaik, seperti yang mereka lakukan pada musim ini.

Pada 2025/2026, Aston Villa lolos ke semifinal Liga Europa dan masih terus bertarung untuk memperebutkan zona Liga Champions di Liga Inggris.

"Kami menjalani pertandingan satu per satu, percaya pada rencana permainan pelatih, dan melangkah dari situ," katanya.

Berdasarkan catatan dari Transfermarkt, Watkins didatangkan Aston Villa pada awal musim 2020/2021 dari Brentford. Sejak saat itu, pemain asal Inggris tersebut sudah menorehkan 100 gol serta 44 assist dari 269 pertandingan untuk Aston Villa di semua kompetisi.