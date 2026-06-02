Rahasia PSG Hadapi Penalti Arsenal Terungkap, Catatan Safonov Viral di Media Sosial

JawaPos.com - Contekan penalti yang dibawa kiper Paris Saint-Germain (PSG), Matvey Safonov, menjadi perbincangan hangat di media sosial. Momen tersebut memperlihatkan bagaimana tim pelatih PSG menyiapkan informasi rinci mengenai kebiasaan para penendang penalti Arsenal.

Cuplikan yang dibagikan akun X @CemTYuksekdag menunjukkan Safonov memegang catatan khusus yang berisi karakteristik sejumlah eksekutor penalti Arsenal. Informasi tersebut disusun secara detail, mulai dari cara berlari hingga kecenderungan arah tendangan para pemain.

Dalam catatan tersebut, striker Viktor Gyokeres disebut memiliki kebiasaan berlari cepat tanpa banyak melihat posisi kiper sebelum melepaskan tendangan keras. Sementara itu, Bukayo Saka yang memiliki tingkat keberhasilan penalti tinggi disebut lebih tenang saat mengambil ancang-ancang.

Saka disebut mendekati bola secara perlahan sambil menunggu pergerakan kiper. Setelah penjaga gawang bergerak, pemain Timnas Inggris itu biasanya mengarahkan bola ke sisi yang berlawanan.

Viralnya catatan tersebut memunculkan berbagai komentar dari netizen. Banyak yang menilai keberhasilan sebuah tim tidak hanya ditentukan oleh aksi pemain di lapangan, tetapi juga oleh kerja keras staf yang berada di belakang layar.

"Se prepare ini dan informasinya dibuat mudah, jadi kalo ada 1 tim juara udah pasti bukan berkat kinerja individu tapi berkat kerja keseluruhan individu yang terlihat maupun tidak terlihat," tulis akun X @seledingtekel.

Komentar tersebut mendapat banyak dukungan karena dianggap menggambarkan pentingnya kolaborasi dalam sepak bola modern. Analisis data, video pertandingan, hingga pemetaan kebiasaan lawan kini menjadi bagian penting dalam strategi sebuah klub elite.

Netizen lain juga menyoroti bagaimana catatan tersebut diduga membantu PSG saat menghadapi sejumlah eksekutor penalti. Salah satu yang paling banyak dibahas adalah nama Eberechi Eze.