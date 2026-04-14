Keok 0-2 dari PSG di Leg Pertama, Dominik Szoboszlai Yakin Liverpool Bisa Balikkan Keadaan di Anfield

Gelandang Liverpool Dominik Szoboszlai. (Dok. Dominik Szoboszlai)
JawaPos.com - Dominik Szoboszlai merasa yakin Liverpool bisa membalikkan keadaan saat melawan Paris Saint-Germain (PSG) di leg kedua perempat final Liga Champions. Laga dengan aggregat 0-2 tersebut bakal dimainkan di Anfield, Rabu (15/4).
Gelandang andalan Liverpool tersebut sangat percaya diri bahwa timnya bisa comeback menghadapi PSG. Dominik Szoboszlai juga tahu kualitas yang dimiliki oleh rekan setimnya.
"Secara pribadi, saya sangat percaya karena saya tahu apa yang mampu kami lakukan, saya tahu pemain seperti apa yang kami miliki, saya tahu mentalitas seperti apa yang kami miliki dan kami telah menunjukkannya berkali-kali. Mungkin tidak setiap saat, tetapi berkali-kali dan itulah yang kami butuhkan besok sejak awal pertandingan," kata Dominik Szoboszlai saat jumpa pers yang dikutip dari laman resmi Liverpool, Selasa (14/4).
Publik Anfield juga memiliki peran penting dalam usaha Liverpool untuk memenangkan laga melawan PSG. Szoboszlai merasa bermain di Anfield akan memberikan motivasi tambahan untuk laga besok.
"Anfield akan memberikan dampak besar besok. Kita sudah melihatnya berkali-kali selama musim ini, musim lalu, dan di masa lalu, tentu saja. Jadi ya, bukan hanya 11 pemain atau pemain pengganti yang akan masuk. Seluruh stadion akan merasakannya. Kita tahu bagaimana rasanya, bagaimana rasanya bermain untuk Liverpool, bermain di depan para penggemar ini dan bermain di Anfield. Saya rasa kita tidak butuh motivasi tambahan. Kita tahu bagaimana rasanya," ujar Szoboszlai.
Jika berhasil memenangkan laga melawan PSG, maka Szoboszlai akan selalu mengingat momen comeback tersebut dalam karirnya. "Itu pertanyaan yang bagus. Tentu saja, itu akan menjadi salah satu comeback terbesar dalam karier saya, mungkin. Terutama saat Liverpool melawan Paris di perempat final Liga Champions setelah tertinggal 2-0. Saya bisa mengatakan itu akan menjadi comeback terbesar dalam karier saya," imbuh pemain berusia 25 tahun tersebut.
Liverpool sangat fokus untuk laga menghadapi PSG dibandingkan laga derbi Merseyside melawan Everton. Szoboszlai baru akan memikirkan laga derbi setelah laga melawan PSG.
"Kami saling berbicara setiap hari. Jelas, pertandingan pertama adalah besok. Kami tidak banyak membicarakan Everton dibandingkan dengan Paris, karena setelah pertandingan melawan Paris, fokusnya adalah Fulham," jelas Szoboszlai.
"Bukan Paris. Kami selalu fokus pada pertandingan demi pertandingan karena tugas pertama adalah besok dan kami harus memberikan yang terbaik. Mulai besok, kami bisa memikirkan Everton, yang merupakan pertandingan besar bagi kami, derbi tandang untuk memperebutkan tempat di Liga Champions, jadi kami juga harus siap untuk itu," pungkas pemain timnas Hungaria tersebut.
