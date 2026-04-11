Tim Tamu Tumbang, Tuan Rumah Rayo Vallecano dan Crystal Palace Menggila di Liga Konferensi UEFA

Rayo Vallecano menjadi salah satu yang paling impresif setelah menggulung AEK Athens dengan skor telak 3-0. Gol cepat Akhomach di menit ke-2 langsung membuka jalan kemenangan. Unai Lopez menambah keunggulan di injury time babak pertama (45+2’), sebelum Palazon memastikan kemenangan lewat penalti pada menit ke-74. Rayo sebenarnya sempat mencetak gol tambahan lewat Lejeune, namun dianulir VAR.

Dominasi serupa ditunjukkan Crystal Palace saat menjamu ACF Fiorentina. Tim asal London itu menang 3-0 lewat gol Mateta (penalti menit 24), Mitchell (31’), dan Sarr (90’). Keunggulan tiga gol tanpa balas membuat Palace berada di posisi sangat nyaman jelang leg kedua di Italia.

Di Jerman, FSV Mainz 05 juga tampil efisien saat menundukkan RC Strasbourg 2-0. Dua gol cepat dari Sano (11’) dan Posch (19’) cukup untuk mengamankan kemenangan sekaligus modal penting sebelum bertandang ke Prancis.

Pesta gol juga terjadi di Ukraina, ketika Shakhtar Donetsk menghajar AZ Alkmaar dengan skor 3-0. Pedrinho membuka keunggulan di menit ke-72, sebelum Alisson Santana mencetak brace cepat di menit ke-81 dan 83’. Hasil ini membuat Shakhtar nyaris menginjakkan satu kaki di semifinal.

Leg Kedua: Misi Comeback atau Formalitas?

Leg kedua akan digelar mulai 16 April 2026. AZ Alkmaar akan mencoba keajaiban saat menjamu Shakhtar Donetsk, sementara sehari berikutnya giliran AEK Athens menjamu Rayo Vallecano.

Di tanggal yang sama, Fiorentina harus mengejar defisit tiga gol saat menjamu Crystal Palace. Sementara Strasbourg juga menghadapi tugas berat membalikkan keadaan kontra Mainz.