Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
11 April 2026, 23.50 WIB

Tim Tamu Tumbang, Tuan Rumah Rayo Vallecano dan Crystal Palace Menggila di Liga Konferensi UEFA

Augusto Batalla selamatkan gawang Rayo Vallecano. (Reuters/Susana Vera)

JawaPos.com - Leg pertama perempat final Liga Konferensi UEFA pada 10 April menghadirkan hasil mencolok. Empat tim tuan rumah tampil dominan, bahkan semuanya menang tanpa kebobolan. Sinyal kuat menuju semifinal pun mulai terlihat.

Rayo Vallecano menjadi salah satu yang paling impresif setelah menggulung AEK Athens dengan skor telak 3-0. Gol cepat Akhomach di menit ke-2 langsung membuka jalan kemenangan. Unai Lopez menambah keunggulan di injury time babak pertama (45+2’), sebelum Palazon memastikan kemenangan lewat penalti pada menit ke-74. Rayo sebenarnya sempat mencetak gol tambahan lewat Lejeune, namun dianulir VAR.

Dominasi serupa ditunjukkan Crystal Palace saat menjamu ACF Fiorentina. Tim asal London itu menang 3-0 lewat gol Mateta (penalti menit 24), Mitchell (31’), dan Sarr (90’). Keunggulan tiga gol tanpa balas membuat Palace berada di posisi sangat nyaman jelang leg kedua di Italia.

Di Jerman, FSV Mainz 05 juga tampil efisien saat menundukkan RC Strasbourg 2-0. Dua gol cepat dari Sano (11’) dan Posch (19’) cukup untuk mengamankan kemenangan sekaligus modal penting sebelum bertandang ke Prancis.

Pesta gol juga terjadi di Ukraina, ketika Shakhtar Donetsk menghajar AZ Alkmaar dengan skor 3-0. Pedrinho membuka keunggulan di menit ke-72, sebelum Alisson Santana mencetak brace cepat di menit ke-81 dan 83’. Hasil ini membuat Shakhtar nyaris menginjakkan satu kaki di semifinal.

Leg Kedua: Misi Comeback atau Formalitas?

Leg kedua akan digelar mulai 16 April 2026. AZ Alkmaar akan mencoba keajaiban saat menjamu Shakhtar Donetsk, sementara sehari berikutnya giliran AEK Athens menjamu Rayo Vallecano.

Di tanggal yang sama, Fiorentina harus mengejar defisit tiga gol saat menjamu Crystal Palace. Sementara Strasbourg juga menghadapi tugas berat membalikkan keadaan kontra Mainz.

Melihat hasil leg pertama yang cukup timpang, sejumlah laga berpotensi hanya menjadi formalitas. Namun, dalam sepak bola Eropa, comeback dramatis bukan hal mustahil. Semua mata kini tertuju pada leg kedua: apakah kejutan akan terjadi, atau para unggulan melenggang mulus ke semifinal?

 
 

Editor: Hendra
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore