Imbang Lawan Nottingham Forest, William Gomes Sebut Porto Kurang Klinis

JawaPos.com–William Gomes menilai Porto kurang klinis setelah meraih hasil imbang melawan Nottingham Forest di leg pertama perempat final Liga Europa. Laga yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut dimainkan di Estadio do Dragao, Jumat (10/4).

Porto unggul cepat pada babak pertama. Pada menit ke-11, William Gomes berhasil mencetak gol setelah menerima umpan dari Gabri Veiga. Hanya berselang dua menit, Martim Fernandes melakukan kesalahan yang berujung gol bunuh diri.

Melihat statistik pertandingan, Porto memang kurang baik dalam penyelesaian akhir. Mereka memiliki 16 tendangan yang hanya berbuah satu gol. Sementara Nottingham Forest hanya memiliki 6 tendangan.

William Gomes senang dengan gol yang dicetaknya. Dia mengaku, gol tersebut sering dilakukan saat sesi latihan bersama para gelandang dan pemain sayap.

”Saya pikir itu adalah gerakan yang benar-benar terlatih yang selalu berhasil kami lakukan. Kami banyak berlatih dengan umpan-umpan seperti itu, kami melatih para pemain sayap dan gelandang, dan saya berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat,” kata William Gomes yang dikutip dari laman resmi UEFA, Jumat (10/4).

Pemain berusia 20 tahun tersebut menyebut Porto kurang tenang dalam menyelesaikan peluang. William Gomes berharap agar Porto menunjukkan kerja sama tim yang sama saat melakoni leg kedua.

”Saya pikir kita perlu bermain dengan energi dan kerja sama tim yang sama seperti yang kita tunjukkan hari ini. Sayangnya, kita kurang klinis di depan gawang hari ini, tetapi saya percaya kita memainkan pertandingan yang hebat dan kita akan pergi ke sana dengan persiapan yang matang,” tandas pemain asal Brasil tersebut.