Antonius Oskarianto Adur
08 April 2026, 00.37 WIB

Cetak Gol ke Gawang Genoa, Gleison Bremer  Bertekad Bawa Juventus Lolos ke Liga Champions

Aksi Gleison Bremer di laga kemenangan Juventus melawan Genoa. (Dok. Gleison Bremer)

JawaPos.com - Gleison Bremer bertekad membawa Juventus lolos ke Liga Champions setelah mengalahkan Genoa di Liga Italia pekan ke-31. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Allianz Stadium, Senin (6/4).

Bek tengah berusia 29 tahun tersebut berhasil mencetak gol pembuka bagi Juventus. Gleison Bremer mencetak gol sundulan pada menit keempat setelah mendapatkan umpan gol dari Lloyd Kelly.

Juventus kembali menambah keunggulan di babak pertama. Weston McKennie sukses mencetak gol pada menit ke-17 dan menjadi gol penutup bagi tim tuan rumah.

Bagi Gleison Bremer, Juventus sudah menunjukkan permainan apik setelah berhasil mengalahkan Genoa. Bek timnas Brasil itu juga menegaskan bahwa Juventus telah bermain sesuai dengan keinginan Luciano Spalletti.

Setelah mengalahkan Genoa, Bremer menegaskan dia ingin membawa Juventus mengunci satu tempat ke Liga Champions musim depan. Untuk saat ini, Juventus berada di peringkat kelima klasemen sementara.

"Kami bermain bagus. Yang terpenting adalah kemenangan bagi tim karena ini bukan pertandingan yang mudah. ​​Di setiap pertandingan, kami harus tampil di level Juventus – itulah yang dituntut manajer, dan itulah juga yang dituntut oleh seragam ini, untuk berjuang meraih kemenangan. Kami belum sepenuhnya mencapai level itu tahun ini, tetapi kami harus lolos ke Liga Champions," kata Gleison Bremer yang dikutip laman resmi Juventus, Selasa (7/4).

Di sisi lain, Spalletti sangat senang dengan performa timnya di babak pertama yang bisa mencetak gol mengendalikan tempo permainan. Namun, di babak kedua, pelatih asal Italia tersebut memiliki beberapa kritikan untuk Juventus.

"Saya senang dengan performa tim. Tim yang menentukan tempo permainan di babak pertama sangat luar biasa, membuat pilihan dan keputusan yang tepat tentang bagaimana mendekati pertandingan; tim di babak kedua, yang agak bergantung pada keberuntungan, perlu meningkatkan performa, karena jika Genoa mencetak gol dari titik penalti, hasilnya akan diragukan – tetapi mengingat bagaimana kami bermain di 45 menit pertama, tidak ada keraguan tentang hal itu," pungkas Luciano Spalletti.

Artikel Terkait
Jay Idzes Bangga Sassuolo Bisa Raih Satu Poin dari Juventus - Image
Sepak Bola Dunia

Jay Idzes Bangga Sassuolo Bisa Raih Satu Poin dari Juventus

24 Maret 2026, 13.38 WIB

5 Kasus Gelar Dicabut di Sepak Bola: Dari Senegal hingga Skandal Calciopoli Juventus - Image
Sepak Bola Dunia

5 Kasus Gelar Dicabut di Sepak Bola: Dari Senegal hingga Skandal Calciopoli Juventus

23 Maret 2026, 05.54 WIB

Sassuolo Imbangi Juventus 1-1, Pelatih Fabio Grosso apresiasi perjuangan Jay Idzes dkk - Image
Sepak Bola Dunia

Sassuolo Imbangi Juventus 1-1, Pelatih Fabio Grosso apresiasi perjuangan Jay Idzes dkk

23 Maret 2026, 02.34 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

