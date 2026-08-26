PSI Tegaskan Budi Arie Bukan Kader, Jangan Adu Domba Politik

JawaPos.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan bahwa Budi Arie Setiadi tidak memiliki keterkaitan struktural, kader, maupun keanggotaan dengan partai berlambang gajah tersebut.

Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman mengatakan, Budi Arie juga tidak mempunyai jabatan, posisi, ataupun kewenangan di dalam PSI.

“Oleh karena itu, berhenti menyeret-nyeret nama PSI dalam setiap tindakan, pernyataan, maupun urusan Budi Arie,” kata Andy Budiman kepada wartawan, Rabu (26/8).

Andy menilai pengaitan antara sikap atau pernyataan Budi Arie dengan PSI tidak memiliki dasar. Menurut dia, setiap tindakan dan pernyataan Budi Arie merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.

“Jangan dikaitkan kepada PSI dan jangan membangun kesan seolah-olah dia mewakili PSI. Dia tidak mewakili PSI. Dia bukan PSI,” tegasnya.

Andy meminta publik maupun pihak-pihak terkait tidak berspekulasi mengenai posisi Budi Arie di internal PSI. Posisi PSI terkait hal tersebut sudah jelas.

“Posisi PSI terang dan tidak membutuhkan tafsir: Budi Arie bukan anggota, bukan pengurus, bukan Sekjen, dan bukan bagian dari PSI. Jangan seret PSI untuk urusan yang bukan urusan PSI,” ujar Andy.

Terkait dinamika politik yang melibatkan Budi Arie, dia mengingatkan agar pergantian jabatan tidak menjadi alasan untuk membangun konflik politik di antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.