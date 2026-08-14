Gajinya Dinaikan 280 Persen, NasDem Ingatkan Hakim Jangan Lagi Terlibat Suap

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (kanan). (Istimewa)
JawaPos.com - Partai NasDem mengingatkan kepada para hakim agar tidak lagi terlibat suap usai gajinya dinaikan 280 persen oleh Presiden Prabowo Subianto.
Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni mengatakan, gaji hakim junior Indonesia saat sudah cukup tinggi dibanding gaji hakim di ASEAN. Bahkan, penghasilan Ketua Mahkamah Agung di Indonesia sudah lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung di Singapura.
"Kami di Partai NasDem sangat mengapresiasi langkah Presiden Prabowo menaikkan gaji hakim demi kesejahteraan. Ini kebijakan yang sangat tepat, karena hakim adalah ujung tombak peradilan dan penegakan hukum," kata Sahroni kepada wartawan, Jumat (14/8).
Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini berharap kenaikan gaji ini diikuti oleh kenaikan integritas para hakim.
"Karena gaji sudah tinggi, maka hakim hendaknya memegang teguh integritas karena Presiden Prabowo sudah susah payah mengusahakan kesejahteraan hakim. Agar hakim tidak ‘goyang’ kanan kiri,” imbuhnya.
Dia tak ingin lagi mendengar ada hakim terlibat suap dalam penanganan perkara.
“Kesejahteraan yang telah diupayakan ini harus dibarengi dengan integritas yang tinggi. Jangan sampai ada godaan ekonomi atau apa pun yang kemudian menjadi celah penyelewengan kewenangan," tegasnya.
Dengan begitu, sistem peradilan Indonesia semakin baik.
"Harapannya, dengan hakim yang sejahtera, sistem peradilan kita semakin objektif, profesional, dan berintegritas,” pungkasnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur