Prabowo Singgung Ramalan Indonesia Kolaps: Ternyata Semakin Kuat di Tengah Dunia yang Sedang Perang

Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia justru menunjukkan ketahanan yang semakin kuat di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Ia menilai, berbagai prediksi yang menyebut Indonesia akan mengalami keruntuhan ekonomi tidak terbukti, bahkan kondisi nasional terus membaik meski dunia dilanda berbagai krisis.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7).
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih atas kinerja yang dinilai semakin solid dan mampu bekerja secara mandiri.
"Kita menjalankan pemerintahan, bekerja dengan sangat keras. Saya berterima kasih kepada seluruh anggota kabinet. Sebagian dari Saudara-Saudara bekerja tanpa diawasi karena saya berkonsentrasi kepada hal-hal penting dalam dua tahun ini," kata Prabowo.
Prabowo menyebut, jajaran menterinya telah menunjukkan inisiatif di bidang tugas masing-masing sehingga mampu menghadirkan berbagai capaian yang patut diapresiasi. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak cepat berpuas diri karena masih banyak target pembangunan yang harus diwujudkan.
"Tapi saya lihat Saudara-Saudara berinisiatif, masing-masing bekerja, dan bersama kita menghasilkan prestasi yang cukup membanggakan. Masalah makin banyak, cita-cita kita lebih besar, pekerjaan masih banyak, perjalanan masih jauh, tapi kita sudah lihat sekarang apa yang kita sudah capai," ujarnya.
Prabowo juga menyinggung berbagai prediksi yang selama ini menyatakan Indonesia akan mengalami keruntuhan ekonomi. Ia mengatakan, ramalan tersebut berulang kali disampaikan, namun hingga kini tidak pernah terbukti.
"Bulan ini akan kolaps, bulan ini akan kolaps, bulan ini akan kolaps, ternyata semakin hari semakin kuat, padahal dunia sedang perang," tegasnya.
Prabowo menilai, ketahanan Indonesia terlihat dari sejumlah sektor strategis, termasuk pangan dan energi. Di saat banyak negara menghadapi kekhawatiran terhadap pasokan pangan, Indonesia disebut telah lebih dulu mencapai swasembada. Sementara di sektor energi, Indonesia juga dinilai memiliki kesiapan yang lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain.
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