Sabik Aji Taufan
Selasa, 26 Mei 2026 | 15.22 WIB

Kecam Kekerasan kepada 9 WNI Oleh Israel, Gerindra sebut Pemerintah Lakukan Diplomasi Efektif

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono. (Istimewa)

JawaPos.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono menilai, pemerintah telah melakukan diplomasi dengan baik karena berhasil memulangkan 9 WNI yang diculik oleh Israel. Selain itu, dia mengecam dugaan adanya kekerasan kepada rombongan misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla tersebut.

“Kami tentu bersyukur karena kesembilan saudara kita telah tiba kembali ke tanah air dengan selamat. Pemulangan relawan WNI dalam kurun waktu yang cepat sejak mereka ditahan militer Israel menunjukkan efektivitas diplomasi Pemerintah dan komitmen untuk selalu memastikan keselamatan WNI di manapun mereka berada,” ujar Budisatrio kepada wartawan, Selasa (26/5).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini menyampaikan terima kasih kepada negara sahabat yang membantu proses pemulangan 9 WNI. Mereka dianggap berperan besar dalam proses di lapangan. 

“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada negara-negara sahabat yang turut membantu proses komunikasi dan koordinasi, khususnya Turki, Mesir dan Yordania. Kolaborasi dan komunikasi diplomatik lintas negara merupakan hal krusial dalam penanganan situasi yang sensitif seperti ini,” lanjutnya.

Budisatrio menekankan, keselamatan WNI harus dijamin oleh pemerintah. Apalagi jika warga tersebut dalam misi kemanusiaan.

“Kami juga mengecam kekerasan maupun segala perlakuan yang bertentangan dengan hukum humaniter internasional yang diterima oleh 9 WNI kita selama dalam masa penahanan,” tegasnya.

Fraksi Partai Gerindra dipastikan mendukung kegiatan penyaluran bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Pemerintah juga terus melakukan diplomasi dalam rangka kemerdekaan Palestina. 

“Kami di Fraksi Gerindra, khususnya Komisi I DPR RI akan terus mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina melalui two-state solution sebagai jalan menuju perdamaian yang abadi serta memastikan hak-hak dasar universal warga Palestina dapat terpenuhi. Kemerdekaan Palestina merupakan komitmen yang akan selalu kita perjuangkan,” tandasnya.

