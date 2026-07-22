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Risma Azzah Fatin
Rabu, 22 Juli 2026 | 22.44 WIB

Fans Argentina Bentrok dengan Polisi di Buenos Aires Setelah Kekalahan Final Piala Dunia FIFA 2026

Pertikaian sengit di Buenos Aires akibat kekalahan Argentina di Final Piala Dunia FIFA (The Business Standard) - Image

Pertikaian sengit di Buenos Aires akibat kekalahan Argentina di Final Piala Dunia FIFA (The Business Standard)

JawaPos.com – Bentrokan terjadi antara pendukung Argentina dan aparat kepolisian di Buenos Aires setelah tim nasional mereka kalah 0-1 dari Spanyol pada final Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman The Business Standard pada Rabu (22/7), Kericuhan berlangsung di kawasan Obelisk yang menjadi lokasi berkumpulnya ribuan suporter untuk menyaksikan pertandingan.

Situasi yang semula kondusif berubah menjadi ricuh ketika sekelompok pendukung berusaha menerobos pagar pengaman di sekitar monumen tersebut.

Ketegangan meningkat setelah sejumlah pendukung melemparkan botol kaca dan berbagai benda ke arah petugas kepolisian. Aparat kemudian membubarkan massa menggunakan gas air mata dan meriam air untuk mengendalikan situasi.

Rekaman dari lokasi menunjukkan puing-puing berserakan di jalanan akibat bentrokan tersebut.

Kepolisian mengamankan sedikitnya 15 orang setelah kerusuhan berhasil dikendalikan. Sejumlah orang juga dilaporkan mengalami luka-luka, meskipun tingkat keparahannya belum dipastikan.

Insiden itu terjadi tidak lama setelah Spanyol memastikan kemenangan melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu.

Selain kericuhan di luar stadion, pertandingan final juga diwarnai insiden disiplin di lapangan. Enzo Fernandez menerima kartu merah saat pertandingan berlangsung, sedangkan Leandro Paredes diusir setelah peluit akhir akibat terlibat perselisihan dengan pemain Spanyol.

Di tengah kekecewaan tersebut, Presiden Argentina Javier Milei tetap mengumumkan rencana hari libur nasional sebagai bentuk penghormatan kepada tim nasional.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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