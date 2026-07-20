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Dhiaz Asihing Pamartany
Selasa, 21 Juli 2026 | 00.50 WIB

Ramalan Zodiak Mingguan Sagitarius 20 hingga 25 Juli 2026: Penuh Keberuntungan dalam Karier, Cinta dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik/pikisuperstar)

JawaPos.com - Minggu 19-25 Juli 2026 diprediksi menjadi periode yang penuh keberuntungan bagi pemilik zodiak Sagitarius.

Berbagai usaha yang telah dilakukan sebelumnya berpotensi memberikan hasil yang memuaskan.

Sikap optimis dan kemampuan mengambil keputusan dengan tepat akan menjadi faktor penting yang membantu Sagitarius mencapai tujuan.

Pekan ini membawa banyak energi positif dalam berbagai aspek kehidupan.

Mulai dari pekerjaan, hubungan keluarga, kondisi finansial, hingga kesehatan, Sagitarius berpeluang menikmati perkembangan yang baik.

Dengan tetap percaya diri dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, minggu ini dapat menjadi waktu yang tepat untuk melangkah lebih jauh.

Berikut ramalan lengkap zodiak Sagitarius mulai dari karier, asmara, keuangan dan kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan pekerjaan, Sagitarius diprediksi berada dalam kondisi yang cukup aman dan stabil. Performa kerja yang baik membuat Anda mendapatkan kepercayaan serta penilaian positif dari lingkungan sekitar.

Kerja keras dan dedikasi yang selama ini ditunjukkan berpotensi membawa apresiasi dari atasan maupun rekan kerja.

Editor: Hanny Suwindari
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