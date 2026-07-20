Ramalan Zodiak Mingguan Sagitarius 20 hingga 25 Juli 2026: Penuh Keberuntungan dalam Karier, Cinta dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik/pikisuperstar)
JawaPos.com - Minggu 19-25 Juli 2026 diprediksi menjadi periode yang penuh keberuntungan bagi pemilik zodiak Sagitarius.
Berbagai usaha yang telah dilakukan sebelumnya berpotensi memberikan hasil yang memuaskan.
Sikap optimis dan kemampuan mengambil keputusan dengan tepat akan menjadi faktor penting yang membantu Sagitarius mencapai tujuan.
Pekan ini membawa banyak energi positif dalam berbagai aspek kehidupan.
Mulai dari pekerjaan, hubungan keluarga, kondisi finansial, hingga kesehatan, Sagitarius berpeluang menikmati perkembangan yang baik.
Dengan tetap percaya diri dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, minggu ini dapat menjadi waktu yang tepat untuk melangkah lebih jauh.
Berikut ramalan lengkap zodiak Sagitarius mulai dari karier, asmara, keuangan dan kesehatan yang dilansir dari astroved.
1. Karier
Dalam urusan pekerjaan, Sagitarius diprediksi berada dalam kondisi yang cukup aman dan stabil. Performa kerja yang baik membuat Anda mendapatkan kepercayaan serta penilaian positif dari lingkungan sekitar.
Kerja keras dan dedikasi yang selama ini ditunjukkan berpotensi membawa apresiasi dari atasan maupun rekan kerja.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force