Kapten Timnas Spanyol Rodri Raih Bola Emas Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Gelandang sekaligus kapten timnas Spanyol Rodri dinobatkan sebagai peraih Bola Emas atau penghargaan pemain terbaik Piala Dunia 2026 setelah membawa La Roja menjuarai turnamen.

Penghargaan itu dipastikan usai timnas Spanyol mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final paial dunia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat, pada Senin WIB. Rodri menjadi sosok sentral dalam keberhasilan Spanyol merebut gelar kedua juara dunia.

Meski Rodri tidak mencetak gol sepanjang turnamen piala dunia, gelandang Manchester City itu tampil konsisten sebagai pengatur tempo permainan dan pengendali penguasaan bola, yang menjadi ciri khas permainan timnas Sapnyol.

"Tim ini luar biasa. Kami adalah juara dunia dua kali. Itu pencapaian yang sangat sulit, mungkin yang tersulit dalam sepak bola. Kami meraihnya dengan mengalahkan tim sekuat Argentina," kata Rodri yang dikutip ESPN dilansir dari Antara.

Bagi Rodri, Golden Ball menjadi pelengkap kebangkitannya setelah mengalami cedera ligamen anterior (ACL) hampir dua tahun lalu. Peraih Ballon d'Or 2024 itu mengaku bangga bisa kembali mencapai level tertinggi dalam karirnya.

"Saya bangga dan berharap generasi baru melihat bahwa hal itu mungkin terjadi. Seorang pemain yang pernah berada di puncak lalu jatuh, masih bisa bangkit lagi. Ini adalah contoh bagaimana mengatasi kesulitan. Kita harus percaya. Sungguh luar biasa," ujar Rodri.

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Keberhasilan tersebut membuat Rodri masuk ke dalam kelompok elite pemain yang pernah menjuarai Piala Dunia, Liga Champions UEFA, dan Ballon d'Or.

Dia juga menggagalkan Lionel Messi untuk meraih Golden Ball ketiga sepanjang kariernya. Messi harus puas menerima Silver Ball (kedua), sementara penyerang Prancis Kylian Mbappe memperoleh Bronze Ball (ketiga).

Daftar peraih Bola Emas Piala Dunia