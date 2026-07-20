Statistik Gila La Roja! Spanyol Raih Gelar Kedua Usai Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 melalui babak perpanjangan waktu di MetLife Stadium, New Jersey, Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

Gol Ferran Torres pada menit ke-106 memastikan La Roja merebut gelar dunia kedua sepanjang sejarah sekaligus menggagalkan ambisi Lionel Messi dan Argentina mempertahankan trofi.

Bagaimana Spanyol Mendominasi Final Piala Dunia 2026?

Spanyol tampil jauh lebih dominan sejak menit pertama hingga akhir pertandingan meski harus menunggu babak extra time untuk memecah kebuntuan.

Tim asuhan Luis de la Fuente mengontrol jalannya laga lewat penguasaan bola, tekanan tinggi, dan rentetan peluang berbahaya.

Statistik pertandingan menunjukkan betapa timpangnya jalannya final.

Saat Ferran Torres mencetak gol kemenangan pada menit ke-106, Spanyol sudah melepaskan 20 tembakan, sedangkan Argentina belum mampu mencatatkan satu pun tembakan.

Gol semata wayang lahir melalui kerja sama apik dua pemain depan Spanyol. Nico Williams menyundul bola ke arah Ferran Torres yang langsung melepaskan tendangan keras dari depan gawang dan gagal dihentikan Emiliano Martínez.