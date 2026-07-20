Lionel Messi Akhirnya Menangis! Ferran Torres Bawa Spanyol Juara Piala Dunia 2026

Lionel Messi relakan gol Ferran Torres merayakan jadi penentu kemenangan Spanyol atas Argentina pada final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium, New Jersey. (Instagram/@leomessi)
JawaPos.com — Spanyol akhirnya menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Argentina 1-0 pada final di MetLife Stadium, New Jersey, Senin (20/7/2026).
Gol Ferran Torres pada menit ke-106 babak extra time memastikan La Roja mengangkat trofi dunia kedua sepanjang sejarah sekaligus memupus mimpi Lionel Messi menutup karier internasional dengan gelar Piala Dunia kedua.
Meski Argentina bertahan habis-habisan selama lebih dari 100 menit, dominasi Spanyol sejak awal laga akhirnya membuahkan hasil.
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Ferran Torres yang masuk sebagai pemain pengganti tampil sebagai pembeda, sementara Lionel Messi harus menerima kenyataan pahit setelah gagal membawa La Albiceleste mempertahankan mahkota juara dunia.
Bagaimana Spanyol Mendominasi Final Sejak Menit Pertama?
Spanyol langsung mengambil kendali permainan sejak peluit awal dibunyikan.
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Tim asuhan Luis de la Fuente mendikte tempo lewat penguasaan bola, kombinasi umpan pendek, serta pergerakan cepat Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, dan Alex Baena.
Peluang emas pertama hadir pada menit kelima ketika bola liar hasil kemelut disambar Lamine Yamal.
Namun, Emiliano Martinez bersama Lisandro Martinez masih mampu menghalau bola sehingga Argentina selamat dari kebobolan cepat.
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