Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Antara
Sabtu, 27 Juni 2026 | 20.55 WIB

Irak Hancur di Piala Dunia 2026, Graham Arnold Harap Timnya Petik Pelajaran Berharga

Pelatih Irak, Graham Arnold. (Istimewa) - Image

Pelatih Irak, Graham Arnold. (Istimewa)

JawaPos.com - Pelatih timnas Irak Graham Arnold berharap pemain-pemainnya memetik pengalaman berharga dari Piala Dunia 2026 setelah mereka menyelesaikan ajang akbar ini dengan tiga kekalahan dari tiga laga di Grup I, dikutip dari ANTARA.

Irak, yang kembali ke Piala Dunia setelah 40 tahun absen, mengakhiri laga Grup I dengan kekalahan telak 0-5 dari Senegal di Stadion Toronto, Kanada, Sabtu WIB. Sebelumnya, mereka kalah 1-4 dari Norwegia dan 0-3 dari Prancis.

"Kami tampil baik dalam dua dari tiga pertandingan. Ini merupakan perjalanan yang menyenangkan dan saya berharap para pemain akan pulang dengan membawa pengalaman yang berharga," kata Arnold, dikutip dari laman resmi FIFA, Sabtu.

Laga terakhir itu berjalan sangat sulit untuk Irak karena mereka sudah bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-13 setelah Rebin Sulaka mendapatkan kartu merah. Kartu merah ini terjadi setelah Senegal mencetak gol cepat pada menit keempat melalui Habib Diarra.

Setelah kartu merah itu, Senegal yang mengincar kemenangan dengan skor besar untuk menjaga asa kelolosan ke babak 32 besar, menambah empat gol pada babak kedua melalui Ismaila Sarr (56'), Pape Gueye (59', 71'), dan Iliman Ndiaye (82').

"Hari ini benar-benar sangat berat setelah kartu merah di awal pertandingan. Ketika Anda melakukan kesalahan seperti yang kami lakukan, Anda akan dihukum di Piala Dunia. Kami berada di grup yang sangat berat," ujar Arnold yang pernah menukangi Australia di Piala Dunia 2022 itu.

Sementara itu, pelatih Senegal Pape Thiaw mengatakan kemenangan besar ini sangat layak didapatkan negaranya.

Saat ini, Senegal pun sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar setelah menjadi salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik.

"Kami menang 5-0 dan saya rasa kemenangan itu memang sepenuhnya layak kami raih. Tim menangani pertandingan ini dengan sangat baik. Pada awalnya tidak mudah karena kami menghadapi rival langsung yang juga menginginkan kemenangan ini," kata Thiaw.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Graham Arnold Cerita Kehidupan Sebagai Pelatih Timnas Irak: Dari Jadwal Salat hingga Gairah Sepak Bola - Image
Piala Dunia 2026

Graham Arnold Cerita Kehidupan Sebagai Pelatih Timnas Irak: Dari Jadwal Salat hingga Gairah Sepak Bola

Senin, 22 Juni 2026 | 03.20 WIB

Swedia Tumbangkan Ukrania, Graham Potter Beri Pujian ke Viktor Gyokeres yang Cetak Hattrick - Image
Sepak Bola Dunia

Swedia Tumbangkan Ukrania, Graham Potter Beri Pujian ke Viktor Gyokeres yang Cetak Hattrick

Jumat, 27 Maret 2026 | 21.04 WIB

Konflik Iran Ganggu Persiapan Irak, Graham Arnold Minta Penundaan Jadwal Playoff Piala Dunia 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Konflik Iran Ganggu Persiapan Irak, Graham Arnold Minta Penundaan Jadwal Playoff Piala Dunia 2026

Selasa, 10 Maret 2026 | 02.34 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

3

Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026

4

Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

5

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons

6

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

7

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

8

Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang

9

Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

10

Prediksi Skor Ekuador vs Jerman di Piala Dunia 2026: Der Panzer Kejar Rekor Sempurna di Fase Grup

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore