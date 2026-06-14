4 Cerita Besar yang Mengiringi Timnas Brasil di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Sulit membayangkan Piala Dunia tanpa Brasil. Tim berjuluk Seleção itu telah menjadi bagian dari identitas turnamen selama puluhan tahun, menghadirkan pesona, tradisi, dan filosofi "jogo bonito" yang membuat mereka dicintai penggemar sepak bola di seluruh dunia.

Namun, sudah 24 tahun berlalu sejak Brasil terakhir kali mengangkat trofi Piala Dunia pada 2002. Sejak saat itu, generasi demi generasi penggemar Brasil hanya bisa menyaksikan tim kesayangannya berulang kali gagal mewujudkan mimpi menjadi juara dunia lagi.

Kini, di Piala Dunia 2026, harapan kembali tumbuh. Dengan Carlo Ancelotti sebagai pelatih dan sederet pemain berbakat yang dimiliki, Brasil kembali memburu gelar keenam yang telah lama dinantikan.

Melansir Sports Illustrated, berikut empat kisah terbesar yang mengiringi perjalanan Seleção di Amerika Utara.

1. "Rumo ao Hexa", Misi Mengejar Gelar Keenam Tidak ada negara yang lebih sukses di Piala Dunia dibanding Brasil. Lima bintang di atas lambang federasi mereka menjadi bukti kejayaan yang telah dibangun sejak era Pelé.

Namun, sejak Ronaldo membawa Brasil menjadi juara pada 2002, penantian panjang terus berlangsung.

Generasi emas pada 2006 gagal memenuhi ekspektasi. Tragedi 1-7 dari Jerman pada semifinal 2014 masih membekas dalam ingatan publik. Setelah itu, Brasil dua kali beruntun tersingkir di perempat final pada 2018 dan 2022.

Kini, slogan "Rumo ao Hexa" atau "Menuju Gelar Keenam" kembali bergema.