Rating Pemain Timnas Amerika Serikat vs Paraguay: Balogun dan Pulisic Tampil Memukau

Amerika Serikat menang 4-1 atas Paraguay di Piala Dunia 2026, Balogun dan Pulisic jadi bintang lapangan. (ig @usmnt)
JawaPos.com - Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan cara yang nyaris sempurna. Bermain di depan pendukung sendiri di Stadion SoFi, tim asuhan Mauricio Pochettino menang telak 4-1 atas Paraguay.
Gol bunuh diri Damián Bobadilla membuka keunggulan tuan rumah sebelum Folarin Balogun mencetak dua gol pada babak pertama. Paraguay sempat memperkecil ketertinggalan lewat Mauricio, tetapi Giovanni Reyna menutup pertandingan dengan gol indah pada masa injury time.
Berkat kemenangan tersebut, AS langsung memimpin klasemen Grup D dan mengirim pesan serius kepada para pesaingnya. Melansir Sports Illustrated, berikut ini rating pemain AS di laga kontra Paraguay.
Pochettino menurunkan susunan pemain terbaiknya dan mendapat hasil yang diinginkan. Strateginya berjalan mulus, terutama dalam memaksimalkan sisi kiri yang menjadi sumber utama ancaman bagi Paraguay. Kemenangan ini menunjukkan bahwa timnya siap bersaing di turnamen.
Matt Freese – 4/10
Tidak terlalu sibuk sepanjang pertandingan. Sempat melakukan penyelamatan penting di awal laga, tetapi kurang sempurna dalam mengantisipasi gol Mauricio.
Alex Freeman – 6/10
Tidak terlalu menonjol dalam menyerang, tetapi cukup solid. Sedikit terlambat kembali ke posisi saat Paraguay mencetak gol.
Chris Richards – 5/10
Masih mencari ritme setelah sempat mengalami cedera. Beberapa kali tampil baik, tetapi kalah dalam duel yang menjadi awal terciptanya gol Paraguay.
Tim Ream – 6/10
Veteran berusia 38 tahun itu tampil tenang dan membantu membangun serangan lewat umpan-umpan panjang. Kontribusinya di lini belakang cukup penting.
Antonee Robinson – 6/10
Menjadi motor serangan dari sisi kiri. Kombinasinya dengan Pulisic berkali-kali membuat pertahanan Paraguay kerepotan.
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