Rating Pemain Meksiko vs Afrika Selatan: El Tri Patahkan Kutukan Laga Pembuka Piala Dunia!

JawaPos.com - Meksiko akhirnya mematahkan kutukan yang selama ini menghantui mereka di laga pembuka Piala Dunia. Bermain di hadapan publik sendiri di Stadion Azteca, El Tri mengawali kampanye Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan.

Melansir Sports Illustrated, tim asuhan Javier Aguirre tampil dominan sejak awal pertandingan. Julián Quiñones membuka skor pada menit kesembilan sebelum Raúl Jiménez memastikan kemenangan lewat sundulan khasnya pada babak kedua.

Meski pertandingan diwarnai tiga kartu merah, Meksiko tetap tampil superior dan mengendalikan jalannya laga hingga peluit panjang berbunyi.

Julián Quiñones Langsung Membayar Kepercayaan Aguirre Salah satu keputusan penting Javier Aguirre sebelum pertandingan adalah memilih antara Julián Quiñones atau Alexis Vega di sektor kiri serangan.

Pilihan tersebut terbukti tepat. Penyerang berusia 29 tahun itu langsung menjadi ancaman sejak awal pertandingan dan hanya membutuhkan sembilan menit untuk mencetak gol pembuka.

Berbekal kepercayaan diri tinggi setelah menjadi top skor Liga Pro Saudi musim 2025-26, Quiñones tampil sebagai pemain paling berbahaya di lapangan. Ia bahkan nyaris mencetak lebih dari satu gol, tetapi dua peluangnya digagalkan oleh tiang gawang.

Selain menyumbang gol, kontribusinya dalam membangun serangan membuat posisinya di tim utama semakin sulit digeser.

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Rating Pemain Meksiko vs Afrika Selatan (4-1-4-1) Kiper