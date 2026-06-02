Cedera di Laga Uji Coba, Cho Yu-min Dipulangkan dan Diganti Bek Muda Jeonbuk Hyundai untuk Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Tim Nasional Korea Selatan harus melakukan perubahan dalam skuad jelang Piala Dunia 2026.

Bek tengah andalan mereka, Cho Yu-min, dipastikan tidak dapat melanjutkan pemusatan latihan setelah mengalami cedera saat laga uji coba melawan Trinidad dan Tobago.

Federasi Sepak Bola Korea Selatan mengambil keputusan untuk mengembalikan pemain berusia 29 tahun tersebut ke klubnya, Sharjah FC, di Uni Emirat Arab agar bisa menjalani pemeriksaan dan proses pemulihan lebih lanjut.

Cedera yang dialami Cho Yu-min menjadi kabar kurang menggembirakan bagi pelatih Korea Selatan karena sang pemain merupakan salah satu pilihan utama di sektor pertahanan.

Cho Yu-min dikenal sebagai bek tengah berpengalaman yang telah menjadi bagian penting Timnas Korea Selatan sejak 2022.

Selain memiliki kemampuan bertahan yang solid, ia juga dikenal fleksibel karena dapat dimainkan sebagai gelandang bertahan ketika dibutuhkan.

Pemain kelahiran Daegu pada 17 November 1996 itu saat ini memperkuat Sharjah FC setelah bergabung pada Februari 2024. Selama karier profesionalnya, Cho Yu-min pernah membela Suwon FC dan Daejeon Hana Citizen sebelum melanjutkan petualangan di Liga Uni Emirat Arab.

Absennya Cho Yu-min membuat staf pelatih bergerak cepat mencari pengganti yang siap mengisi kekosongan di lini belakang.