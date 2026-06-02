Profil Stadion Piala Dunia 2026: Miami Stadium, Cuaca Ekstrem Bisa Jadi Lawan Terberat Para Pemain

JawaPos.com — Miami Stadium atau Hard Rock Stadium akan menjadi salah satu venue paling sibuk di Piala Dunia 2026 dengan menggelar tujuh pertandingan.

Stadion berkapasitas 64.091 penonton di Miami, Amerika Serikat, itu tak hanya menghadirkan atmosfer sepak bola kelas dunia, tetapi juga tantangan besar berupa suhu panas dan kelembapan tinggi yang berpotensi memengaruhi performa pemain maupun kenyamanan suporter.

Mengapa Miami Stadium Menjadi Venue yang Paling Dikhawatirkan? Miami Stadium menjadi salah satu stadion yang paling diperhatikan menjelang Piala Dunia 2026 karena faktor cuaca yang ekstrem.

Berbeda dengan beberapa stadion lain di Amerika Serikat yang memiliki atap tertutup dan sistem pendingin udara, stadion ini merupakan venue terbuka dengan lapangan rumput permanen.

Pada Juni hingga Juli, suhu rata-rata harian di Miami mencapai 31 derajat Celsius. Kondisi tersebut membuat pertandingan sepak bola berpotensi berlangsung dalam cuaca panas dan tingkat kelembapan tinggi yang dapat memengaruhi stamina pemain sepanjang laga.

Atlanta, Houston, dan Dallas juga dikenal memiliki cuaca panas saat musim panas. Namun stadion yang digunakan di kota-kota tersebut dapat mengoperasikan atap tertutup dan pendingin udara sehingga risiko dampak cuaca terhadap pertandingan bisa diminimalkan.

Karena itu, laga malam hari diperkirakan menjadi pilihan utama penyelenggara untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan pemain. Meski demikian, kondisi cuaca tetap menjadi faktor penting karena suhu pada malam hari di Miami masih tergolong tinggi.

Seberapa Panas Kondisi di Miami Saat Turnamen Berlangsung? Gambaran nyata mengenai cuaca di Miami terlihat saat laga pembuka Piala Dunia Antarklub FIFA 2025. Pertandingan yang berlangsung pukul 20.00 waktu setempat masih dimainkan dalam suhu sekitar 28 derajat Celsius.

Angka tersebut menunjukkan panas dan kelembapan tetap terasa meski matahari sudah terbenam.

Situasi itu membuat FIFA dan panitia penyelenggara harus mempertimbangkan jadwal pertandingan secara cermat demi menjaga kualitas permainan serta keselamatan seluruh peserta.

Faktor cuaca bahkan diprediksi dapat menjadi pembeda hasil pertandingan. Tim yang memiliki tingkat kebugaran tinggi dan mampu beradaptasi dengan kondisi tropis berpotensi mendapatkan keuntungan dibanding lawan yang kurang terbiasa bermain dalam suhu panas.

Apa Saja Fakta Menarik Tentang Miami Stadium? Miami Stadium memiliki sejarah panjang sebagai salah satu arena olahraga terbesar di Amerika Serikat. Stadion ini resmi dibuka pada 1987 dan berlokasi sekitar 13 mil atau 21 kilometer di utara pusat Kota Miami.