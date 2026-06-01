Andre Rizal Hanafi
Selasa, 2 Juni 2026 | 04.12 WIB

Australia Umumkan Skuad Resmi Piala Dunia 2026, Tony Popovic Andalkan Kombinasi Pemain Muda

Selebrasi pemain Timnas Australia usai memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. (Instagram @socceroos)

JawaPos.com - Australia resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan tampil pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. 

Pelatih Tony Popovic memilih perpaduan antara pemain berpengalaman dan talenta muda yang sedang berkembang untuk membawa Socceroos bersaing di turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut.

Pengumuman skuad ini sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi mengenai nama-nama yang akan dibawa ke putaran final. 

Sejumlah pemain senior yang selama ini menjadi tulang punggung tim nasional Australia tetap mendapatkan kepercayaan, sementara beberapa wajah muda juga berhasil menembus daftar akhir berkat performa impresif bersama klub masing-masing.

Di sektor penjaga gawang, Australia masih mengandalkan pengalaman Mat Ryan. Kiper berusia 34 tahun itu kembali menjadi sosok penting di bawah mistar gawang dan diperkirakan akan menjadi pilihan utama selama turnamen berlangsung. 

Selain Ryan, Tony Popovic juga memanggil Patrick Beach dari Melbourne City dan Paul Izzo yang saat ini bermain di Denmark.

Lini pertahanan Australia diisi sejumlah pemain yang memiliki pengalaman bermain di berbagai kompetisi Eropa. Harry Souttar kembali menjadi andalan di jantung pertahanan berkat posturnya yang tinggi dan kemampuannya dalam duel udara. Bek Leicester City tersebut akan ditemani Alessandro Circati yang tampil bersama Parma di Italia.

Nama Cameron Burgess juga masuk dalam daftar dan diproyeksikan menjadi salah satu opsi penting di lini belakang. 

Sementara itu, pemain senior seperti Aziz Behich dan Milos Degenek tetap dipercaya untuk memberikan keseimbangan antara pengalaman dan kepemimpinan di lapangan.

