Lewat Seni, Siswi SPH Kemang Village Dukung Anak Penderita Kanker

JawaPos.com – Anak-anak penderita kanker tidak hanya menghadapi tantangan fisik selama menjalani pengobatan. Mereka juga harus berhadapan dengan tekanan emosional akibat berbagai prosedur medis, mulai dari pemeriksaan rutin, kemoterapi, hingga transfusi darah.

Di tengah proses tersebut, dukungan psikologis menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Anak-anak tetap membutuhkan ruang untuk berekspresi, bermain, dan merasakan kebahagiaan meski harus menjalani pengobatan yang panjang.

Kepedulian terhadap kondisi tersebut mendorong Aurelia J Tan, siswi Grade 10 di SPH Kemang Village, menginisiasi proyek sosial bertajuk Art-In-Medicine. Program ini memanfaatkan seni sebagai media untuk memberikan dukungan emosional kepada anak-anak yang menghadapi penyakit serius, kronis, maupun penyakit yang membatasi harapan hidup.

Gagasan tersebut berawal dari pengalaman Aurelia saat menjadi sukarelawan di Rumah Batu Karang, rumah singgah yang dikelola Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAI). Selama musim panas, dia mendampingi anak-anak penderita kanker yang tengah menjalani perawatan.

Dalam kegiatan tersebut, Aurelia menghabiskan waktu bersama anak-anak dengan menemani mereka bermain dan menghadirkan berbagai aktivitas menyenangkan. Dari pengalaman itu, dia menyadari bahwa perhatian sederhana dapat memberikan arti besar bagi anak-anak yang sedang berjuang menghadapi penyakit.

Namun, pengalaman tersebut juga membuatnya melihat kebutuhan yang lebih luas. Anak-anak tidak hanya membutuhkan pengobatan medis, tetapi juga dukungan emosional dan kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman mereka.

"Awalnya saya berpikir bahwa dengan menemani mereka bermain dan membuat mereka tersenyum, saya sudah melakukan sesuatu yang berarti. Namun, setelah menghabiskan waktu bersama mereka, saya menyadari bahwa anak-anak ini membutuhkan lebih dari sekadar pengobatan. Mereka juga membutuhkan dukungan emosional, kesempatan untuk bercerita, dan seseorang yang memahami apa yang sedang mereka lalui," ujar Aurelia.

Dari pengalaman tersebut, dia kemudian mengembangkan Art-In-Medicine dengan pendekatan seni yang dapat membantu anak-anak memaknai perjalanan pengobatan mereka. Salah satu metode yang digunakan adalah Beads of Courage atau manik-manik keberanian.

Melalui metode ini, setiap manik memiliki arti tersendiri sebagai representasi pengalaman medis dan tahapan pengobatan yang telah dilalui anak. Manik-manik tersebut dapat melambangkan kemoterapi, pemeriksaan pemindaian, kunjungan ke klinik, transfusi darah, hingga berbagai prosedur medis lainnya.