Tingkatkan Kreativitas dan Kemandirian, Siswa SMP Diajak Belajar di Tempat Umum

JawaPos.com - Siswa sekolah diajarkan kemandirian dengan mengikuti kegiatan belajar mengajar di tempat umum. Cara ini juga bisa meningkatkan kreativitas dan kemandirian anak.

Kegiatan ini menjadi bagian dari Penabur Learning Festival 2026. Festival ini mengusung tema Growing in Wisdom & Character.

“Dalam festival ini ada tiga kegiatan besar. Pertama, pembelajaran dibawa dari sekolah ke tempat umum untuk melatih kemandirian anak dan memberi pengalaman belajar di situasi berbeda,” ujar Kepala Jenjang SMPK Penabur Jakarta, Ferry Marwanti, Sabtu (15/8).

“Kedua ada STEAM Exhibition dan ketiga kompetisi ‘Dream Star’ yang diikuti siswa PENABUR maupun sekolah lain. Tujuannya untuk mengasah kreativitas mereka,” lanjutnya.

Kegiatan belajar di tempat umum ini digelar di pusat perbelanjaan kawasan Jakarta Barat. Pengunjung mal bahkan diajak untuk mengikuti podcast tentang pendidikan.

Penyelenggara juga menyiapkan agenda utama berupa Learning Beyond The Classroom. Melalui program ini, anak dan orang tua dapat melihat langsung proses pembelajaran di kelas mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP.

Festival ini diharapkan menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk mengenal dunia pendidikan secara lebih dekat dan menyenangkan.

Kegiatan belajar di tempat umum ini diikuti hingga 30 siswa dan 5 pengajar. Pembelajaran kali ini berkaitan dengan hasta karya karena hasilnya dapat langsung terlihat.