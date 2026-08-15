Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 18.13 WIB

Tingkatkan Kreativitas dan Kemandirian, Siswa SMP Diajak Belajar di Tempat Umum

Siswa SMP diajak belajar di tenpat umum. (Istimewa) - Image

Siswa SMP diajak belajar di tenpat umum. (Istimewa)

JawaPos.com - Siswa sekolah diajarkan kemandirian dengan mengikuti kegiatan belajar mengajar di tempat umum. Cara ini juga bisa meningkatkan kreativitas dan kemandirian anak.

Kegiatan ini menjadi bagian dari Penabur Learning Festival 2026. Festival ini mengusung tema Growing in Wisdom & Character.

“Dalam festival ini ada tiga kegiatan besar. Pertama, pembelajaran dibawa dari sekolah ke tempat umum untuk melatih kemandirian anak dan memberi pengalaman belajar di situasi berbeda,” ujar Kepala Jenjang SMPK Penabur Jakarta, Ferry Marwanti, Sabtu (15/8).

“Kedua ada STEAM Exhibition dan ketiga kompetisi ‘Dream Star’ yang diikuti siswa PENABUR maupun sekolah lain. Tujuannya untuk mengasah kreativitas mereka,” lanjutnya.  

Kegiatan belajar di tempat umum ini digelar di pusat perbelanjaan kawasan Jakarta Barat. Pengunjung mal bahkan diajak untuk mengikuti podcast tentang pendidikan.

Penyelenggara juga menyiapkan agenda utama berupa Learning Beyond The Classroom. Melalui program ini, anak dan orang tua dapat melihat langsung proses pembelajaran di kelas mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP.  

Festival ini diharapkan menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk mengenal dunia pendidikan secara lebih dekat dan menyenangkan.

Kegiatan belajar di tempat umum ini diikuti hingga 30 siswa dan 5 pengajar. Pembelajaran kali ini berkaitan dengan hasta karya karena hasilnya dapat langsung terlihat. 

Kegiatan ini tampak memberikan hasil positif. Pasalnya kreativitas, ketekunan, dan keberanian siswa menampilkan karya muncul hanya dalam hitungan menit.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jika Anda Dapat Melakukan 8 Hal Ini Sendirian Tanpa Merasa Kesepian, Anda Telah Menguasai Kemandirian Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Jika Anda Dapat Melakukan 8 Hal Ini Sendirian Tanpa Merasa Kesepian, Anda Telah Menguasai Kemandirian Menurut Psikologi

Sabtu, 11 April 2026 | 02.50 WIB

Orang yang Tumbuh Besar dengan Berjalan Kaki ke Sekolah Tanpa Pengawasan Mengembangkan 8 Sifat Kemandirian Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Tumbuh Besar dengan Berjalan Kaki ke Sekolah Tanpa Pengawasan Mengembangkan 8 Sifat Kemandirian Ini Menurut Psikologi

Jumat, 20 Februari 2026 | 17.19 WIB

Orang Dewasa yang Orang Tuanya Bekerja Terus-Menerus Biasanya Mengembangkan 7 Sifat Kemandirian Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang Dewasa yang Orang Tuanya Bekerja Terus-Menerus Biasanya Mengembangkan 7 Sifat Kemandirian Ini Menurut Psikologi

Jumat, 20 Februari 2026 | 00.40 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

4

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

7

15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia

8

Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M

9

Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran

10

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore