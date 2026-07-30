UMJ Seleksi 1.400 Calon Mahasiswa Internasional dari 44 Negara

Ilustrasi: UMJ. (Istimewa)
JawaPos.com – Minat mahasiswa internasional untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Hal itu tercermin dari tingginya antusiasme calon mahasiswa asing yang mendaftar ke Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tahun Akademik 2026.
Sebanyak 1.400 calon mahasiswa dari 44 negara mengikuti proses seleksi untuk menjadi bagian dari civitas academica UMJ. Seluruh peserta akan melalui dua tahapan seleksi, yakni seleksi administrasi dan wawancara.
Dari jumlah tersebut, UMJ hanya akan menerima 40 mahasiswa internasional terbaik, yang terdiri atas 30 mahasiswa Program Magister dan 10 mahasiswa Program Sarjana.
UMJ memprioritaskan penerimaan mahasiswa jenjang magister karena dinilai mampu mempercepat peningkatan publikasi ilmiah bereputasi internasional, memperluas kolaborasi riset lintas negara, sekaligus memperkuat reputasi akademik kampus di tingkat global.
Wakil Rektor III UMJ, Prof. Dr. Tria Atika Endah Permatasari, M.K.M., dalam keterangan tertulisnya mengatakan, tingginya minat mahasiswa dari puluhan negara menjadi pencapaian yang membanggakan sekaligus amanah besar bagi universitas.
"Kepercayaan dari calon mahasiswa yang berasal dari 44 negara menunjukkan bahwa reputasi UMJ semakin dikenal di tingkat internasional. Hal ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan akademik maupun nonakademik agar mampu memenuhi ekspektasi mahasiswa dari berbagai latar belakang budaya," ujarnya.
Menurut Tria, capaian tersebut merupakan hasil dari strategi internasionalisasi yang dijalankan secara berkelanjutan. Selain memperluas kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga pendidikan, dan organisasi internasional, UMJ juga aktif meningkatkan visibilitas melalui promosi digital, media sosial, webinar internasional, hingga partisipasi dalam berbagai pameran pendidikan global.
Di sisi akademik, UMJ juga terus mengembangkan program-program berstandar internasional, seperti kelas berbahasa Inggris, program pertukaran mahasiswa, serta kolaborasi penelitian dengan berbagai institusi luar negeri. Kampus juga berupaya menghadirkan layanan yang ramah bagi mahasiswa internasional, mulai dari proses penerimaan hingga pendampingan selama menjalani studi.
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