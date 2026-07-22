Dies Natalis ke-10 BINUS @Malang! Siapkan Program AI demi Cetak Generasi Digital yang Siap Hadapi Masa Depan

Peringatan Dies Natalis ke-10 BINUS @Malang. (Satrio/JawaPos.com)
JawaPos.com — Peringatan Dies Natalis ke-10 BINUS @Malang menjadi momentum penguatan komitmen kampus dalam menyiapkan generasi yang siap menghadapi era Artificial Intelligence (AI).
Perayaan yang digelar di Campus BINUS @Malang Araya Mansion No. 8-22 Pandanwangi, Blimbing, Kabupaten Malang, Selasa (21/7/2026), dihadiri stakeholder, mitra industri, alumni, hingga tokoh agama sebagai bagian dari perjalanan satu dekade BINUS @Malang di Jawa Timur.
Bagaimana BINUS @Malang Merayakan Satu Dekade Perjalanan di Jawa Timur?
Satu dekade kehadiran BINUS @Malang menjadi tonggak penting dalam pengembangan pendidikan tinggi berbasis teknologi di Jawa Timur.
Momentum Dies Natalis ke-10 dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi dengan dunia industri sekaligus mempererat hubungan bersama civitas akademika dan alumni.
Campus Director BINUS @Malang, Dr. Robertus Tang Herman, S.E., M.M., mengatakan perayaan tahun ini memiliki makna istimewa karena menandai 10 tahun kontribusi BINUS University di Jawa Timur melalui BINUS @Malang.
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"Hari yang istimewa bagi Binus University, khususnya Binus @Malang, karena merayakan Dies Natalis yang ke-10. Sudah 10 tahun Binus University hadir di Jawa Timur melalui Binus @Malang," ujar Robertus kepada JawaPos.com, Selasa (21/7/2026).
Menurutnya, rangkaian kegiatan Dies Natalis tidak hanya berisi seremoni.
Perayaan dimulai dengan syukuran bersama seluruh civitas akademika, dilanjutkan sesi kolaborasi bersama partner industri, kemudian ditutup dengan malam keakraban bersama para alumni.
"Perayaan diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari perayaan syukur bersama seluruh civitas akademika dan mitra strategis, sesi bersama partner industri, serta ditutup pada malam hari dengan acara bersama para alumni," jelasnya.
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