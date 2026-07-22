Dies Natalis ke-10 BINUS @Malang! Siapkan Program AI demi Cetak Generasi Digital yang Siap Hadapi Masa Depan

JawaPos.com — Peringatan Dies Natalis ke-10 BINUS @Malang menjadi momentum penguatan komitmen kampus dalam menyiapkan generasi yang siap menghadapi era Artificial Intelligence (AI).

Perayaan yang digelar di Campus BINUS @Malang Araya Mansion No. 8-22 Pandanwangi, Blimbing, Kabupaten Malang, Selasa (21/7/2026), dihadiri stakeholder, mitra industri, alumni, hingga tokoh agama sebagai bagian dari perjalanan satu dekade BINUS @Malang di Jawa Timur.

Bagaimana BINUS @Malang Merayakan Satu Dekade Perjalanan di Jawa Timur?

Satu dekade kehadiran BINUS @Malang menjadi tonggak penting dalam pengembangan pendidikan tinggi berbasis teknologi di Jawa Timur.

Momentum Dies Natalis ke-10 dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi dengan dunia industri sekaligus mempererat hubungan bersama civitas akademika dan alumni.

Campus Director BINUS @Malang, Dr. Robertus Tang Herman, S.E., M.M., mengatakan perayaan tahun ini memiliki makna istimewa karena menandai 10 tahun kontribusi BINUS University di Jawa Timur melalui BINUS @Malang.

"Hari yang istimewa bagi Binus University, khususnya Binus @Malang, karena merayakan Dies Natalis yang ke-10. Sudah 10 tahun Binus University hadir di Jawa Timur melalui Binus @Malang," ujar Robertus kepada JawaPos.com, Selasa (21/7/2026).

Menurutnya, rangkaian kegiatan Dies Natalis tidak hanya berisi seremoni.

Perayaan dimulai dengan syukuran bersama seluruh civitas akademika, dilanjutkan sesi kolaborasi bersama partner industri, kemudian ditutup dengan malam keakraban bersama para alumni.