Fun Match Padel: BINUS SCHOOL Surabaya Ajak Komunitas Berolahraga dan Berjejaring

JawaPos.com — BINUS SCHOOL Surabaya bersama tiga mitra kolaborasi menggelar Fun Match Padel di Hyde Padel Surabaya pada Jumat, 20 Juni 2026. Kegiatan ini melibatkan IM3 Platinum, Mercedes-Benz Club Indonesia Jatim Bali, dan jawapos.com sebagai bagian dari upaya bersama dalam membangun komunitas yang aktif dan terhubung di Surabaya.

Mr. Alex, Principal of BINUS SCHOOL Surabaya, menjelaskan bahwa inisiatif ini berangkat dari visi institusi untuk memberikan dampak positif yang melampaui lingkungan akademik.

"Dengan membangun hubungan dan mengembangkan komunitas baru, kita bisa menikmati olahraga bersama sekaligus memperluas jaringan. Ini adalah bagian dari bagaimana BINUS ingin berkontribusi kepada masyarakat Surabaya," ujar Mr. Alex.

Padel dipilih sebagai medium kegiatan ini bukan tanpa alasan. Olahraga yang memadukan unsur tenis dan squash ini tengah tumbuh pesat popularitasnya di kalangan komunitas urban Indonesia, termasuk di Surabaya. Mr. Alex sendiri mengaku rutin bermain padel satu hingga dua kali dalam seminggu.

Di luar sesi bermain, acara ini juga menjadi ajang pertemuan antara orang tua siswa, komunitas bisnis, dan mitra institusi. BINUS SCHOOL Surabaya memanfaatkan momentum ini untuk memperkenalkan perkembangan terbaru sekolah kepada khalayak yang lebih luas.

BINUS SCHOOL Surabaya telah beroperasi selama dua tahun di kawasan Surabaya Barat, tepatnya di sekitar area Citraland dan The Green Lake. Sebagai institusi, BINUS sendiri telah berdiri selama 45 tahun, bermula dari kursus teknologi informasi di Jakarta Barat dan kini berkembang menjadi jaringan 27 kampus dan sekolah di seluruh Indonesia dengan lebih dari 150.000 alumni BINUSian.

Saat ini BINUS SCHOOL Surabaya melayani jenjang pendidikan mulai dari prasekolah usia 3 tahun hingga middle school. Tahun ini, sekolah mengumumkan pembukaan program high school yang akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2027, dengan pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus mendatang.

Program high school ini menjadi yang pertama di Surabaya yang menjalankan dua kurikulum International Baccalaureate sekaligus, yaitu IBDP (International Baccalaureate Diploma Programme) dan IBCP (International Baccalaureate Career-related Programme). Mr. Alex menjelaskan perbedaan keduanya.

"IBDP adalah kurikulum internasional yang sudah diakui secara global sejak 1968 dan kini digunakan di lebih dari 6.000 sekolah di dunia. Sementara IBCP dirancang untuk siswa yang sudah memiliki arah karier yang jelas. Di program ini, siswa kelas 11 dan 12 sudah mendapatkan kredit universitas sekaligus menjalani magang di bidang yang mereka minati," jelas Mr. Alex.