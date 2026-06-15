Bisa Jadi Portofolio Masuk PTN Tanpa Tes, Ratusan Siswa SMP Ikuti Grand Final BSJC-JL 2026

JawaPos.com - Sebanyak 801 pelajar tingkat SMP dan MTs dari seluruh wilayah Jawa Timur unjuk gigi dalam ajang bergengsi BSJC-JL (BIG SMK Jatim Cup – Junior Level) 2026. Kompetisi Bahasa Inggris tingkat provinsi ini menjadi panggung utama bagi para generasi muda untuk mengasah kemampuan komunikasi internasional dan membangun portofolio akademik masa depan.

Digelar oleh MGMP Bahasa Inggris SMK Provinsi Jawa Timur yang berkolaborasi dengan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang (UM), ajang ini sukses menyaring talenta terbaik. Setelah melalui babak penyaringan yang sangat ketat, sebanyak 201 peserta berhasil melaju ke babak Grand Final yang berlangsung di Aula AVA Gedung D14 Lantai 2 Fakultas Sastra UM.

Kompetisi ini bukan sekadar ajang perebutan piala. BSJC-JL 2026 dirancang khusus sebagai wadah strategis untuk mempersiapkan dokumen pendukung jalur prestasi (jalur tanpa tes) menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

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Ketua MGMP Bahasa Inggris SMK Provinsi Jawa Timur Andik Tohari menegaskan, pentingnya kompetisi ini sebagai ruang pembentukan karakter dan mental bertanding para siswa sejak dini. Potensi besar yang dimiliki pelajar SMP/MTs di Jawa Timur membutuhkan dokumentasi prestasi yang resmi agar bisa diakui dalam sistem seleksi pendidikan.

"Saya tahu, yang hadir disini semuanya anak-anak hebat, tapi tanpa saluran yang tepat maka kehebatan itu tak sepenuhnya bisa terdokumentasikan dengan baik yang nantinya bisa dipergunakan untuk pelengkap syarat tambahan masuk ke jenjang yang lebih tinggi melalui jalur prestasi. Bakat kalian hebat, tapi mental kalian masih perlu diasah lagi lewat banyak kompetisi," ujar Andik.

Sebagai praktisi yang aktif mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam dunia pendidikan, Andik juga menambahkan bahwa sertifikat dan pengalaman dari ajang BSJC terbukti sangat efektif membantu siswa menembus perguruan tinggi negeri (PTN) favorit.

Banyak alumni dari kompetisi BSJC tingkat SMK sebelumnya yang kini berhasil kuliah di kampus terakreditasi Unggul lewat jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Beberapa di antaranya sukses masuk ke Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), hingga Politeknik Negeri Malang (Polinema).

"Prestasi yang diperoleh siswa melalui kompetisi seperti ini dapat menjadi portofolio yang sangat berharga dalam perjalanan akademik mereka. Banyak alumni BSJC yang berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi favorit melalui jalur prestasi, tanpa tes," tambah Andik Tohari.