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Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 4 Juni 2026 | 19.17 WIB

Top 10 Prodi Paling Ketat di SNBT 2026 Unpad, Bukan Kedokteran atau Keperawatan!

Kampus Unpad di Dipati Ukur Bandung. (Ricky Prayoga/Antara) - Image

Kampus Unpad di Dipati Ukur Bandung. (Ricky Prayoga/Antara)

JawaPos.com – Program studi Kedokteran maupun Keperawatan ternyata tidak masuk daftar program studi dengan tingkat keketatan tertinggi di Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026 di Universitas Padjadjaran (Unpad). Dua prodi itu biasanya masuk dalam prodi terketat di Universitas Negeri.

Berdasarkan data resmi Unpad, posisi teratas justru ditempati Program Studi Bisnis Digital dengan tingkat keketatan hanya 1,86 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa persaingan masuk sejumlah program studi favorit di Unpad semakin ketat, terutama pada bidang bisnis, teknologi, komunikasi, hingga ilmu sosial. Semakin kecil persentase keketatan, semakin besar tingkat persaingan karena peluang diterima lebih rendah dibanding jumlah pendaftar.

Bisnis Digital Jadi Prodi Sarjana Paling Ketat

Dalam kategori program sarjana SNBT 2026 Unpad, Bisnis Digital menempati peringkat pertama dengan tingkat keketatan 1,86 persen. Posisi berikutnya ditempati Teknik Informatika (1,99 persen) dan Ilmu Komunikasi (2,02 persen).

Menariknya, Program Studi Kedokteran Gigi berada di posisi kesembilan dengan tingkat keketatan 2,88 persen, sementara program Kedokteran tidak masuk dalam daftar 10 besar prodi sarjana terketat.

Berikut 10 program studi sarjana terketat di SNBT 2026 Unpad:

1. Bisnis Digital – 1,86 persen

2. Teknik Informatika – 1,99 persen

3. Ilmu Komunikasi – 2,02 persen

Editor: Sabik Aji Taufan
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