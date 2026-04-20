Zalzilatul Hikmia
21 April 2026, 02.49 WIB

Ujian TKA SD Dimulai, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Sebut Ada Daerah yang Minta Ujian Susulan

Mendikdasmen Abdul Mu’ti memberi keterangan soal Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SD, Senin (20/4/2026) di Jakarta. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)

JawaPos.com – Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang Sekolah Dasar (SD) resmi dimulai hari ini, Senin (20/4).

Meski penyelenggaraan TKA hari pertama diklaim lancar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat ada beberapa daerah yang meminta ujian susulan. 

“Alhamdulillah hari ini dimulai penyelenggaraan TKA untuk jenjang sekolah dasar. Laporan sementara yang kami terima alhamdulillah semua berjalan lancar,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti usai Peluncuran Program Pelatihan Pendidikan Inklusif bagi Guru dan Tenaga Kependidikan, di Jakarta, Senin (20/4).

Kendati demikian, ada beberapa daerah di Maluku Utara yang meminta untuk menyelenggarakan TKA susulan.

Permintaan ini diajukan lantaran masih adanya gempa bumi susulan yang membuat anak-anak merasa kurang aman. 

Menurut Mu'ti, opsi ujian TKA susulan ini memang dibuka oleh pihaknya untuk daerah-daerah yang sedang terdampak bencana.

Jadwal susulan diagendakan pada 11-17 Mei 2026. “Bukan ujian ulang ya, tapi ujian susulan,” lanjut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu. 

Saat ini, pihaknya telah mengantongi nama-nama calon peserta TKA yang diundur tesnya. Mereka akan mulai melaksanakan TKA ketika ketika situasi di daerahnya sudah dinilai aman dan kondusif. 

Dalam kesempatan itu, Mu’ti kembali mewanti-wanti agar peserta hingga panitia pengawas tidak melakukan kecurangan. Dia menegaskan tidak akan menolerasi segala bentuk kecurangan dan siap memberi sanksi tegas bagi yang melanggar. 

Pada pelaksanaan TKA SMP di dua pekan lalu, ada beberapa temuan yang mengindikasikan adanya kecurangan. 

