7 Cara Mengasuh Anak yang Membuat Hubungan Tetap Hangat hingga Mereka Dewasa

JawaPos.com – Salah satu hal yang mungkin paling membahagiakan bagi orang tua adalah ketika anak yang sudah dewasa masih memilih untuk meluangkan waktu bersama mereka.

Bukan lantaran merasa wajib atau takut dianggap tidak berbakti, melainkan karena anak memang merasa nyaman berada di dekat orang tuanya. Mereka masih senang berkunjung, berbagi cerita, makan bersama, atau sekadar duduk mengobrol tanpa alasan khusus.

Ketika dewasa, anak tentu memiliki kehidupan sendiri. Mereka mungkin sibuk dengan pekerjaan, pasangan, keluarga, maupun berbagai tanggung jawab lainnya.

Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah pola pengasuhan yang dapat membantu menciptakan hubungan orang tua dan anak yang tetap dekat hingga usia dewasa.

Jika anak-anak Anda masih menikmati kebersamaan dengan Anda ketika mereka sudah dewasa, bisa jadi beberapa hal berikut pernah Anda lakukan dalam perjalanan mengasuh mereka.

1. Lebih mengutamakan kedekatan daripada sekadar mengatur Menjadi orang tua memang membutuhkan aturan. Namun, hubungan dapat menjadi renggang jika pengasuhan hanya berisi larangan, tuntutan, dan keharusan untuk selalu mengikuti keinginan orang tua.

Anak yang sejak kecil merasa terus dikendalikan bisa saja memilih menjaga jarak ketika sudah memiliki kebebasan sendiri.

Sebaliknya, ketika orang tua berusaha membangun kedekatan emosional, anak dapat melihat rumah sebagai tempat yang memberikan rasa aman. Orang tua tidak hanya memperhatikan nilai sekolah atau pencapaian anak, tetapi juga peduli dengan apa yang mereka rasakan.

Pertanyaan sederhana seperti, “Bagaimana harimu?” atau “Ada sesuatu yang membuatmu tidak nyaman?” dapat menunjukkan bahwa perasaan anak juga penting.