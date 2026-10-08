7 Cara Mengasuh Anak yang Membuat Hubungan Tetap Hangat hingga Mereka Dewasa

seseorang yang disenangi anak-anak./Freepik/rawpixel.com
JawaPos.com – Salah satu hal yang mungkin paling membahagiakan bagi orang tua adalah ketika anak yang sudah dewasa masih memilih untuk meluangkan waktu bersama mereka.
Bukan lantaran merasa wajib atau takut dianggap tidak berbakti, melainkan karena anak memang merasa nyaman berada di dekat orang tuanya. Mereka masih senang berkunjung, berbagi cerita, makan bersama, atau sekadar duduk mengobrol tanpa alasan khusus.
Ketika dewasa, anak tentu memiliki kehidupan sendiri. Mereka mungkin sibuk dengan pekerjaan, pasangan, keluarga, maupun berbagai tanggung jawab lainnya.
Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah pola pengasuhan yang dapat membantu menciptakan hubungan orang tua dan anak yang tetap dekat hingga usia dewasa.
Jika anak-anak Anda masih menikmati kebersamaan dengan Anda ketika mereka sudah dewasa, bisa jadi beberapa hal berikut pernah Anda lakukan dalam perjalanan mengasuh mereka.
Menjadi orang tua memang membutuhkan aturan. Namun, hubungan dapat menjadi renggang jika pengasuhan hanya berisi larangan, tuntutan, dan keharusan untuk selalu mengikuti keinginan orang tua.
Anak yang sejak kecil merasa terus dikendalikan bisa saja memilih menjaga jarak ketika sudah memiliki kebebasan sendiri.
Sebaliknya, ketika orang tua berusaha membangun kedekatan emosional, anak dapat melihat rumah sebagai tempat yang memberikan rasa aman. Orang tua tidak hanya memperhatikan nilai sekolah atau pencapaian anak, tetapi juga peduli dengan apa yang mereka rasakan.
Pertanyaan sederhana seperti, “Bagaimana harimu?” atau “Ada sesuatu yang membuatmu tidak nyaman?” dapat menunjukkan bahwa perasaan anak juga penting.
Kebiasaan membangun koneksi seperti ini dapat menjadi fondasi hubungan yang tetap kuat ketika anak beranjak dewasa.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest
Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022