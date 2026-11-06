Renault Bikin Mobil Militer Listrik Tanpa Sopir, Jarak Tempuh 400 Km

JawaPos.com – Renault mulai merambah industri pertahanan dengan mengembangkan kendaraan militer listrik tanpa pengemudi.

Kendaraan bernama Forefront tersebut dirancang untuk menjalankan berbagai misi di medan berbahaya tanpa harus menempatkan personel di dalam kabin.

Melansir dari laman motor1, proyek ini dikembangkan Renault bersama perusahaan spesialis pertahanan asal Belgia, John Cockerill.

Forefront hadir sebagai kendaraan off-road tak berawak yang dapat dikendalikan dari jarak jauh maupun menjalankan fungsi berkendara secara otonom.

Renault Forefront Mengandalkan Dua Motor Listrik

Dari sisi teknologi, Renault Forefront menggunakan dua motor listrik yang menggerakkan keempat roda atau sistem penggerak 4WD. Konfigurasi tersebut dirancang untuk membantu kendaraan melintasi berbagai kondisi medan.

Kendaraan militer listrik tanpa pengemudi rancangan Renault.

Menariknya, kendaraan ini juga dibekali sistem kemudi roda belakang. Teknologi tersebut membuat Forefront lebih mudah bermanuver, terutama ketika beroperasi di area sempit atau memiliki akses terbatas.

Renault memperkirakan Forefront mampu menempuh jarak hingga 400 kilometer dalam sekali pengisian daya baterai. Namun, jarak tempuhnya bisa ditingkatkan dengan tambahan mesin pembakaran internal yang berfungsi sebagai range extender.

Untuk kemampuan angkut, kendaraan ini diklaim mampu membawa muatan hingga 1.000 kilogram atau sekitar 1 ton.