Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Penulis: Dony Lesmana Eko Putra
Senin, 2 November 2026 | 05.08 WIB

Punya 4 Airbag, Chery Tiggo 2 Justru Dapat Nol Bintang Saat Uji Tabrak

Foto Cherry Tiggo 2 selama pengujian. (Latin NCAP) - Image

Foto Cherry Tiggo 2 selama pengujian. (Latin NCAP)

JawaPos.com - Hasil pengujian keselamatan Chery Tiggo 2 menjadi sorotan setelah SUV kompak asal China tersebut memperoleh nol bintang dari Latin NCAP (New Car Assessment Programme for Latin America and the Caribbean).

Hasil ini cukup mengejutkan karena Chery Tiggo 2 sebenarnya sudah dilengkapi empat airbag dan Electronic Stability Control (ESC) sebagai fitur standar.

Dalam pengujian yang diumumkan pada 28 Oktober 2026 tersebut, Chery Tiggo 2 mendapatkan nilai 0 persen untuk perlindungan penumpang dewasa dan 0 persen untuk perlindungan anak-anak.

Sementara itu, perlindungan terhadap pejalan kaki dan pengguna jalan rentan memperoleh 48,89 persen. Adapun kategori sistem bantuan keselamatan mendapatkan nilai 45,45 persen.

Struktur Bodi Tidak Stabil

Mengutip laporan Latin NCAP, salah satu persoalan utama ditemukan saat pengujian tabrak depan atau frontal impact.

Struktur bodi dan area pijakan kaki (footwell) kendaraan menunjukkan ketidakstabilan ketika terjadi benturan.

Kondisi tersebut menyebabkan tekanan tinggi pada bagian dada pengemudi sehingga berpotensi meningkatkan risiko cedera serius.

Temuan lainnya adalah adanya potensi kebakaran saat pengujian tabrak depan. Kondisi ini dinilai membahayakan penumpang maupun petugas yang melakukan penanganan setelah kecelakaan.

Latin NCAP juga menyoroti tidak tersedianya perlindungan kepala untuk benturan samping sebagai perlengkapan standar.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
1

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

2

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

3

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

4

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

5

KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan

6

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

7

Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

8

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

9

Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal

10

OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore