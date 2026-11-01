Punya 4 Airbag, Chery Tiggo 2 Justru Dapat Nol Bintang Saat Uji Tabrak

Foto Cherry Tiggo 2 selama pengujian. (Latin NCAP)
JawaPos.com - Hasil pengujian keselamatan Chery Tiggo 2 menjadi sorotan setelah SUV kompak asal China tersebut memperoleh nol bintang dari Latin NCAP (New Car Assessment Programme for Latin America and the Caribbean).
Hasil ini cukup mengejutkan karena Chery Tiggo 2 sebenarnya sudah dilengkapi empat airbag dan Electronic Stability Control (ESC) sebagai fitur standar.
Dalam pengujian yang diumumkan pada 28 Oktober 2026 tersebut, Chery Tiggo 2 mendapatkan nilai 0 persen untuk perlindungan penumpang dewasa dan 0 persen untuk perlindungan anak-anak.
Sementara itu, perlindungan terhadap pejalan kaki dan pengguna jalan rentan memperoleh 48,89 persen. Adapun kategori sistem bantuan keselamatan mendapatkan nilai 45,45 persen.
Struktur Bodi Tidak Stabil
Mengutip laporan Latin NCAP, salah satu persoalan utama ditemukan saat pengujian tabrak depan atau frontal impact.
Struktur bodi dan area pijakan kaki (footwell) kendaraan menunjukkan ketidakstabilan ketika terjadi benturan.
Kondisi tersebut menyebabkan tekanan tinggi pada bagian dada pengemudi sehingga berpotensi meningkatkan risiko cedera serius.
Temuan lainnya adalah adanya potensi kebakaran saat pengujian tabrak depan. Kondisi ini dinilai membahayakan penumpang maupun petugas yang melakukan penanganan setelah kecelakaan.
Latin NCAP juga menyoroti tidak tersedianya perlindungan kepala untuk benturan samping sebagai perlengkapan standar.
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