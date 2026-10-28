Kawasaki KLE650 2027 Resmi Meluncur, Mesin 649 cc dan Cruise Control Jadi Andalan

JawaPos.com – Kawasaki memperkenalkan KLE650 model 2027 sebagai motor petualang kelas menengah dengan mesin 649 cc.

Motor ini hadir untuk melengkapi keluarga KLE sekaligus menawarkan kenyamanan lebih bagi pengendara yang gemar melakukan perjalanan jarak jauh.

Mengutip Visordown, Rabu (28/10), Kawasaki KLE650 tersedia dalam dua varian, yakni standar dan SE. Keduanya mengusung desain bergaya reli dengan fokus pada kenyamanan touring dan fleksibilitas penggunaan sehari-hari.

Kawasaki KLE650 dibekali mesin dua silinder paralel berkapasitas 649 cc, berpendingin cairan. Mesin ini merupakan pengembangan terbaru dari platform yang telah digunakan pada sejumlah model Kawasaki.

Pembaruan meliputi penggunaan katup gas elektronik serta penyempurnaan sistem masuk dan pembuangan.

Kombinasi tersebut dirancang untuk menghasilkan torsi kuat pada putaran rendah hingga menengah, sekaligus memberikan respons tenaga yang halus pada berbagai rentang putaran mesin.

Untuk mendukung perjalanan jarak jauh, Kawasaki juga menyematkan Kawasaki Traction Control (KTRC) dan electronic cruise control sebagai fitur standar.

Kontrol traksi membantu mengatur putaran roda belakang saat kehilangan cengkeraman, sedangkan cruise control menjaga kecepatan motor tanpa pengendara harus terus memutar gas.

Desain Adventure dengan Roda Depan 21 Inci Dari sisi desain, KLE650 mengusung tampilan motor adventure bergaya reli dengan bodi lebih besar dibandingkan KLE500.

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