Kawasaki KLE650 2027 Resmi Meluncur, Mesin 649 cc dan Cruise Control Jadi Andalan

Kawasaki menyediakan KLE650 SE dengan sejumlah tambahan fitur. (visordown)
JawaPos.com – Kawasaki memperkenalkan KLE650 model 2027 sebagai motor petualang kelas menengah dengan mesin 649 cc.
Motor ini hadir untuk melengkapi keluarga KLE sekaligus menawarkan kenyamanan lebih bagi pengendara yang gemar melakukan perjalanan jarak jauh.
Mengutip Visordown, Rabu (28/10), Kawasaki KLE650 tersedia dalam dua varian, yakni standar dan SE. Keduanya mengusung desain bergaya reli dengan fokus pada kenyamanan touring dan fleksibilitas penggunaan sehari-hari.
Kawasaki KLE650 dibekali mesin dua silinder paralel berkapasitas 649 cc, berpendingin cairan. Mesin ini merupakan pengembangan terbaru dari platform yang telah digunakan pada sejumlah model Kawasaki.
Pembaruan meliputi penggunaan katup gas elektronik serta penyempurnaan sistem masuk dan pembuangan.
Kombinasi tersebut dirancang untuk menghasilkan torsi kuat pada putaran rendah hingga menengah, sekaligus memberikan respons tenaga yang halus pada berbagai rentang putaran mesin.
Untuk mendukung perjalanan jarak jauh, Kawasaki juga menyematkan Kawasaki Traction Control (KTRC) dan electronic cruise control sebagai fitur standar.
Kontrol traksi membantu mengatur putaran roda belakang saat kehilangan cengkeraman, sedangkan cruise control menjaga kecepatan motor tanpa pengendara harus terus memutar gas.
Dari sisi desain, KLE650 mengusung tampilan motor adventure bergaya reli dengan bodi lebih besar dibandingkan KLE500.
Motor ini menggunakan rangka teralis, roda jari-jari berukuran 21 inci di depan dan 17 inci di belakang, serta suspensi dengan jarak main panjang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul
Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?
Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022