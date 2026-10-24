Kamera 360 Derajat Mobil Bisa Salah Baca Jarak jika Tidak Dikalibrasi

JawaPos.com - Sistem kamera 360 derajat atau around view monitor umumnya memanfaatkan empat kamera yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, serta kedua sisi kendaraan.

Kamera depan biasanya berada di area gril atau bumper, sedangkan kamera belakang dipasang di sekitar pintu bagasi maupun bagian belakang kendaraan. Dua kamera lainnya umumnya terintegrasi dengan rumah spion.

Cara kerjanya, gambar dari seluruh kamera kemudian diproses oleh perangkat lunak untuk menghasilkan tampilan gabungan yang menyerupai pandangan dari atas kendaraan atau bird's-eye view.

Agar gambar terlihat menyatu, sistem harus mengenali posisi, arah, dan karakteristik setiap kamera. Perbedaan sudut pemasangan yang kecil sekalipun dapat memengaruhi kesesuaian gambar pada titik pertemuan antarkamera.

Masalah tersebut menjadi penting ketika bumper harus dilepas atau diganti. Terutama pada kendaraan yang menempatkan kamera depan maupun belakang di komponen tersebut.

Saat bumper dibongkar, dudukan kamera berpotensi bergeser. Kondisi serupa dapat terjadi apabila bumper pengganti memiliki bentuk, posisi lubang, atau konstruksi dudukan yang sedikit berbeda dari komponen bawaan pabrik.

Akibatnya, arah pandang kamera tidak lagi sama dengan posisi yang digunakan ketika sistem dikalibrasi sebelumnya.

Dalam kondisi tertentu, gambar tetap terlihat jelas. Namun, objek di sekitar kendaraan dapat muncul pada posisi yang kurang tepat dalam tampilan gabungan.

Misalnya, garis pembatas parkir tampak sedikit melengkung, sambungan gambar tidak sejajar, atau jarak antara bumper dan benda di depannya terlihat berbeda dari kondisi sebenarnya.