Honda Bikers Day 2026 Sambangi 3 Pulau, Puncak Acara Digelar di Ambarawa

JawaPos.com - Honda Bikers Day (HBD) 2026 menyambangi tiga pulau besar di Indonesia, yakni Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Ribuan bikers dari berbagai komunitas berkumpul untuk mempererat persaudaraan sebelum mengikuti puncak acara di Ambarawa, Jawa Tengah, pada 24 Oktober 2026.

Mengusung tema Legacy of Spirit, HBD 2026 menjadi ajang bagi komunitas pengguna sepeda motor Honda lintas generasi untuk menjaga solidaritas dan meneruskan semangat positif kepada generasi berikutnya.

Rangkaian kegiatan ini juga terbuka bagi masyarakat umum. HBD tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya komunitas bikers, tetapi juga ruang interaksi dengan generasi muda dan masyarakat setempat.

Dimulai di Lapangan PKOR Way Halim, Bandar Lampung, pada 26 September 2026. Kegiatan tersebut mempertemukan bikers dari berbagai daerah di Sumatera, mulai dari Aceh hingga Lampung.

Selanjutnya, HBD Kalimantan digelar di Gelora Kadrie Oening, Samarinda, pada 3 Oktober 2026. Rangkaian di tingkat regional kemudian ditutup melalui HBD Sulawesi di Lapangan Pantai Akkarena, Makassar, pada 17 Oktober 2026.

Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan acara di setiap daerah. Aktivitasnya meliputi kegiatan sosial komunitas, pertunjukan musik, kompetisi, pameran modifikasi sepeda motor, hingga kegiatan otomotif.

HBD 2026 juga melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Kehadiran mereka turut memberikan ruang bagi produk dan usaha setempat untuk menjangkau pengunjung.

Perpaduan kegiatan komunitas, hiburan, budaya lokal, dan gaya hidup anak muda membuat HBD menjadi ajang yang tidak hanya berfokus pada otomotif, tetapi juga memperkuat interaksi sosial.